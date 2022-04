JHT Kalajoki pelaa jälleen nousukarsinnoissa – Puheenjohtaja Mika Siipola: "Jos pelaamalla mennään Mestikseen, niin sitten mennään"



– Totta kai saa nousta. Me on vuosikaudet puhuttu, että jos pelaamalla mennään Mestikseen, niin sitten mennään. Se on meidän tavoite ollut ja sen eteen on töitä tehty.