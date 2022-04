Pääkirjoitus: Sotarikokset on tutkittava perusteellisesti – Taasko ihmettelemme, mitä silmiemme alla voi tapahtua

Venäjän toimet Ukrainassa on tuomittu laajasti, sillä venäläisten sotilaiden epäillään surmanneen satoja siviilejä Butshan kaupungissa Kiovan lähellä Venäjän joukkojen vetäytyessä kaupungista. Siviilikohteiden tuho on muutenkin valtava, kun rakennuksia on tuhottu ja poltettu lähtiessä. Kun puhutaan joukkohaudoista, se menee yli kaiken ymmärryksen. Kuvia, joissa ihmisiä makaa kuolleina kaduilla, ei voi järkyttymättä katsoa. Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Marko Palokangas puhui maanantaiaamuna Ylellä "poltetun maan taktiikasta".

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi nimitti Butshan tapahtumia kansanmurhaksi venäjänkielisessä videopuheessaan maanantain vastaisena yönä. Ukrainan järkyttynyt presidentti totesi, että "tiivistynyt pahuus on saapunut maahamme".

Nyt Euroopan unioni valmistelee nopeasti lisäpakotteita Venäjää vastaan. Näin todetaan unionin yhteisessä kannanotossa, joka on julkistettu ulkosuhteita johtavan Josep Borrellin nimissä. EU-maiden on tarkoitus kokoontua pikaisesti keskustelemaan lisäpakotteista. Ennestään EU on kumppaneineen asettanut erilaisia pakotteita, joiden kohteina ovat olleet venäläispankit, vientituotteet ja venäläiset oligarkit.

Jo viikonloppuna presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin reagoivat Ukrainan tapahtumiin. Marin muistutti puheessaan, että "emme sulje silmiämme, emme vaikene, emme unohda". Maanantaina julkaisemassaan lausunnossa Niinistö ja eduskuntaan valittujen puolueiden puheenjohtajat puolestaan tuomitsivat tapahtumat, vaativat sotarikosten tutkintaa ja syyllisten saattamista edesvastuuseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Eri maat ovat tuominneet Venäjän teot. Nyt läntinen maailma on kauhuissaan sekä Venäjän helmikuisesta hyökkäyksestä että nyt paljastuneista siviilien joukkomurhista. Ihmettelemme, miten näin voi tapahtua silmiemme alla. Tämä ei ole ensimmäisen kerta, kun tapahtumia Euroopassa kauhistellaan. Viimeksi niin tehtiin entisen Jugoslavian sodan aikana. Kauhistelu ei auta mitään, jos keinot ja voimat puuttuvat.

Venäjän Vladimir Putinia voi syyttää kaikesta, mutta ei ainoastaan häntä. Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri arvioi Twitterissä, että kohta ei enää voi puhua vain Putinin sodasta. "Jos Venäjän asevoimat näin laajamittaisesti tekevät sotarikoksia, on koko järjestelmä ja asevoimat mätä, ei vain asevoimien johto ja poliittinen johto."

Yli 4,2 miljoonaa ukrainalaista on joutunut lähtemään kotimaastaan pakoon Venäjän aloittaman sodan vuoksi. Siinä on surullinen numero Euroopan historiaan.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.