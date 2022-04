Pääkirjoitus: Hyvinvointia johdetaan isoilla palkoilla, joille on syynsä

Uusien hyvinvointialueiden johtajien palkoista keskustellaan ja saa keskustellakin. Mikä on sopiva, riittävätai liian iso palkka vaativaan tehtävään? Vertailua ei voi estää, kun parhaillaan on hoitajalakko ja sen isona syynä nimenomaan palkka.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen johtajaksi valittu Ilkka Luoma saa kuukausipalkkaa 17 400 euroa. Suuren hyvinvointialueen johtajan palkka tulee olemaan parhaiten palkattujen hyvnvointijohtajien tasolla. Pohjois-Pohjanmaan on Suomen suurin hyvinvointialue. Suomen pienimmän hyvinvointialueen, Keski-Pohjanmaan johtajan palkka ei ole tiedossa, mutta nykyisen Soiten toimitusjohtajan palkka on runsaat 12 000 euroa kuukaudessa.

Se on selvää, että pelkällä palkalla ei houkutella, jos Keski-Pohjanmaa ei muuten kiinnosta. Tulevaisuus, mahdollisuus kehittää, kehittyä ja toimia vaikuttavat varmasti siihen, ketkä tehtävään haluavat. Aluevaltuuston ryhmät vaikuttavat olevan Keskipohjanmaan haastattelun perusteella varsin yksituumaisia siitä, että palkan pitää olla kohdillaan hyvän lopputuloksen saamiseksi. Esimerkiksi kokoomuksen ryhmää johtava Pekka Kauppi arvioi, että tehtävään joudutaan sorvaamaan kilpailukykyinen palkka. Vasemmistoliiton ryhmää aluevaltuustossa johtava Virpi Karhun näkemys noudattelee muiden puolueiden edustajien linjaa. "Hyvä palkka ei ole oikeastaan keneltäkään pois. Siitähän kertyy yhteistä hyvää (verotuloja), mutta pieni palkka on aina huono asia koko yhteiskunnankin kannalta."

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen johtajan nimen on tarkoitus olla selvillä ennen juhannusta. Vaativaan työhön uudessa tilanteessa ei ole välttämättä hakijaryntäystä. Yksinkertaistaen tehtävään tarvitaankin ainoastaan yksi ansioitunut, pätevä ja motivoitunut hakija. Huoli siitä, kiinnostaako pieni länsirannikon sairaanhoitopiiri, on ihan aiheellinen. Erityisesti, jos ei ole tiedossa, hakeeko Soiten toimitusjohtajana vuosia toiminut Minna Korkiakoski-Västi tehtävää.

Hyvinvointijohtajan valintaa valmisteleva ryhmä valitsee keskiviikkona hakuprosessia hoitavan konsultin. Sen jälkeen käynnistetään haku eri kanavissa. Sitten toivotaan parasta.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja Sari Innanen maalailee isosti, kun häneltä kysytään hyvinvointijohtajan palkasta ja palkkaamisesta. Innasen mukaan nyt ei ole kitsastelun aika: "Nyt on sateentekijän paikka. Sateentekijälle voidaan maksaa kunnon palkka. Erittäin hyvä palkka eikä mikään ”kilpailukykyinen" (KP 4.4.). Mihin tämä erittäin hyvä palkka euroissa asettuu, sekin selviää varsin pian. Vaikea kuvitella, että Keski-Pohjanmaan hyvinvointijohtaja tienaisi enemmän kuin pääministeri. Ero on toki siinäkin, että pääministeriksi on tunkua ja tehtävä voi usein olla varsin lyhytkin määräaikaisuus kuten viime vuosina on nähty.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja keskussairaala ovat asukkaille tärkeitä palveluja tuottavia toimijoita. Asiakkaita on myös oman alueen ulkopuolelta. Hyvinvointialueet pyörittävät myös isoja rahoja. Myös kasvukeskusten ulkopuolella olevien vastuullisten johtotehtävien on oltava houkuttelevia. Hyvinvointijohtaja tarvitsee rahan lisäksi tarvitaan niin sairaanhoitopiireiltä toimintaedellytyksiä ja mahdollisuutta onnistua. Silti rahallakin on merkitystä jopa kutsumusalalla.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.