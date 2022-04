Marin: Taloudelliset kytkökset Venäjään katkaistava – Omistajaohjausministeri Tuppurainen perää VR:ltä yhteiskuntavastuuta

Helsinki

Taloudelliset kytkökset Venäjän kanssa tulee katkaista, sanoo pääministeri Sanna Marin (sd.).

Marin kommentoi asiaa toimittajille Säätytalolla, jossa hallitus kokoontui kehysriiheen tiistaina aamupäivällä. Hän sanoi uskovansa, että lisäpäätöksiä on luvassa nopeasti EU-tasolta, minkä lisäksi Suomessa joudutaan pohtimaan keskinäisiä suhteita Venäjän kanssa.

– Meidän pitäisi irrottautua kaikesta venäläisestä energiasta niin pian kuin mahdollista, niin öljystä, kivihiilestä kuin kaasusta, Marin sanoi.

Kyseessä on Marinin mukaan Suomen viesti myös yhteisiin pöytiin Euroopan unionissa. Hänen mukaan pakotteita tehdään yhdessä, jotta ne ovat siten vaikuttavia. Iso tehtävä pääministerin mukaan on myös varmistua siitä, ettei pakotteisiin jää porsaanreikiä.

Tuppurainen: Toimintaympäristö muuttunut

Pääministeri ei halunnut kommentoida yksittäisten yhtiöiden tilannetta. Häneltä kysyttiin kahden valtionyhtiönVR:n ja Fortumin, toiminnasta.

Omistajaohjauksesta vastaavan Tytti Tuppuraisen (sd.) mukaan VR:n ja muiden valtionyhtiöiden on nyt huomioitava ratkaisuissaan Venäjän muuttunut tilanne. Tuppuraiselta kysyttiin siitä, että Venäjä keskeytti tavaratoimitukset Venäjälle maaliskuussa ja päätti aloittaa ne uudestaan vain joidenkin päivien päästä.

Viime päivinä Venäjän vetäytymiltä alueilta on paljastunut ukrainalaisten siviilien julmaa kohtelua, joka on viitannut venäläissotilaiden tekemiin räikeisiin sotarikoksiin Ukrainassa.

Tuppurainen totesi, että kuljetusliikenteen keskeyttäminen perustui arvioon, että Britannian asettamat pakotteet olisivat haitanneet koko VR:n toimintaa ja yhtiö teki siinä tilanteessa nopean arvion. Sittemmin kävi ilmi, etteivät nuo pakotteet kohdistu VR:ään.

– Nyt kuitenkin tilanne on selvästi muuttunut, ja kaikkien valtio-omisteisten yhtiöiden täytyy ottaa huomioon tämä muuttunut investointiympäristö ja tämä muuttunut liiketoimintaympäristö. Me edellytämme yhtiöltä yhteiskuntavastuuta, ja osa siitä on lukea tämä uusi toimintaympäristö.

Tuppurainen totesi, että Venäjän toimet ovat selkeästi vastoin kansainvälistä oikeutta ja voidaan puhua sotarikoksista. VR:n tavaraliikenteen jatkumiseen Tuppurainen totesi ainoastaan edellyttävänsä, että kaikki valtio-omisteiset yhtiöt noudattavat Suomen lakia, kansainvälistä oikeutta ja erilaisia "länsirintaman" asettamia pakotteita.

Tuppurainen ei suoraan kertonut, pitäisikö VR:n nyt jatkaa tavaratoimituksia Venäjälle vai ei.

Hän sanoi, että VR:n viestinnästä vastaa tietysti VR itse, mutta asia käydään omistajaohjauksessa lävitse. Tuppurainen totesi, että omistaja käyttää valtaa yhtiökokouksessa.