Lukijan mielipide: Sodan kammottavat kasvot ja rauha

Tuskin osasi presidentti Sauli Niinistö aavistaa, millaiset Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan kasvot todella ovat. Hänhän luonnehti niitä kylmiksi. Kylmät ne ovatkin, mutta myös brutaalit ja hirviömäiset. Viime päivinä on nähty, mitä raakoja sotarikoksia Venäjän armeija on tehnyt valtaamillaan alueilla. Ne ovat paljastuneet joukkojen väistyttyä.

Jo sodan alkumetreiltä Venäjä on pommittanut häikäilemättä siviilikohteita, vaikka sodallakin on lait. Niiden mukaan siviilejä ja haavoittuvassa asemassa olevia olisi sodassa suojeltava. Kokonaisia kaupunkeja ja asutusalueita on raunioina. Tietenkin olemme muualla käydyissä sodissa nähneet myös hirvittäviä sotarikoksia. Ne eivät ole mikään puolustus Venäjän armeijan teoille.

Olen toimittajana (nyt eläkkeellä) seurannut monia sotia työurani aikana ja niitä kommentoinut kolumneissa ja pääkirjoituksissa. Sallittakoon nyt muutama ajatus rauhasta, rauhanteosta.

Mielestäni Venäjällä ei ole rauhan ehdoissa pienintäkään oikeutta vaatia itselleen alueita Ukrainalta. Se hyökkäsi itsenäiseen maahan, jonka alueita se oli aiemmin laittomasti ottanut valtaansa. Presidentti Putin puolestaan on maininnut Venäjän aggressioiden syyksi mm. sen, että Ukraina haluaisi Natoon. Nyt presidentti Zelenskyi on todennut, että Ukraina voi luopua tästä tavoitteestaan ja pysyä neutraalina. Eivätkö siinä ole rauhan eväät?

Rauhan eväitä eivät ole sodan teot ja toisen maan alueiden väkivaltainen haltuunotto. Mikäli niitä käytetään rauhan välineinä, eikö se anna Venäjälle syyn yrittää jonkin ajan päästä uudestaan, ehkä jossain muuallakin. Tästä varoitti mm. Viron pääministeri Kaja Kallas Helsingin Sanomien haastattelussa 1.4.2022. Hän on oikeassa.

Ennemmin pitäisi rauhan välineinä käyttää sanktioita, koska Ukraina on puolustanut ja puolustaa paitsi omaa maataan myös Euroopan vapautta ja turvallisuutta.

Pakotteita voitaisiin vähitellen hellittää, jos Venäjä pidättäytyy aggressioista. Jos ei, niitä taas tiukennetaan.

Ukraina tarvitsee myös turvatakuita eli riittävän vahvan aseellisen pelotteen vahvoista liittolaisista. Näitä voisivat olla esimerkiksi Iso Britannia, Saksa ja Ranska sekä muutama muu.

Lisäksi tarvittaisiin isäklausuuli eli jos Venäjä kaikesta huolimatta ryhtyy aggressioon Ukrainaa kohtaan, mihin tahansa, Ukrainalla on mahdollisuus nopealla aikataululla päästä Natoon.

Olisivatko nuo riittävät Venäjälle? Vaikea sanoa maasta, joka on osoittautunut tyranniaksi ja diktatuuriksi ja joka haluaa sanella ehtoja koko maailmalle. Toivottavasti silti.

Olen aina vastustanut aseita. Nyt olen havahtunut huomaamaan, että varustautuminen myös turvaa rauhaa. Siksi, että on olemassa häikäilemättömiä maita, tyrannivaltioita, jotka eivät noudata sopimuksia, eivätkä mitään lakeja tai valtioiden rajoja vaan kylmästi ajavat johtajiensa vallanhaluisia tavoitteita. Sääli niiden kansoja.

Venäjän johto ja muut sotarikoksista vastuulliset on saatettava myös tuomiolle ja heitä on rangaistava. Venäjä olisi niin ikään tuomittava korvaamaan Ukrainalle aiheutetut tuhot. Ei pidä olla, että tällaisista teoista pääsee ”kuin koira veräjästä” rauhan tultua.

Ennen rauhaa Ukraina tarvitsee kaiken mahdollisen tuen. Ymmärrän, että eskalaatiota on yritettävä välttää, mutta monenlaista tukea silti voitaneen antaa, koska maa ja sen kansa haluaa taistella vapautensa puolesta ja taistelee myös Euroopankin puolesta.

Rauhaa Ukrainaan toivoen,

Anita Salmi,

HTT, toimittaja (eläkkeellä),

sotaveteraanin tytär