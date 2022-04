Lukijan mielipide: "Puhun niin totta kuin osaan"

Joo, Jukka Anias, se hokema, jolla otsikoit kolumniasi 31.3. Keskipohjanmaassa: "puhun niin totta kuin osaan", jäi etelän demareitten ja kokoomuslaisten hokemaksi kauan sitten henkilöön kohdistuvan ajojahdin ja poliittisen murhan muistolauseeksi. Näillä lakeuksilla sitä ei pidä kenenkään toistella.

Näethän mitenkä vainottuja keskustalaiset Etelä-Suomessa ovat: Anneli J sai lähteä, Katri K sai lähteä, koko punavihreä vasemmisto kävi mielenosoitukseen Rautatientorille, kun Juha S ehdotti kilpailukykyä parantavaa pientä tinkiä. Kristat, Sannat ja Janit ovat törppöilleet moninkertaisesti, mutta media tukee heitä. Tämä Janin tapaus oli nyt poikkeus ja hyvä että KP:ssa tylytettiin, kun syytä oli. Nyt Olympiakomiteassa ja aiemmin Hanhikivenniemen lahjoittamisessa vihollisvaltion ydinvoiman käyttöön ensimmäisen Ukrainaan hyökkäämisen jälkeen 2014.

Keskustalainen tai laajaa Suomen maaseutua edustava ei pärjää etelässä ja Arkadialla omalla aatteellaan, vaan maansa myyneen globalistin aatteella. Keskustan kauan piiloteltu isänmaa-aate on kuin punainen vaate etelän kokoomuksen ja demareiden härkäparille, siksi maaseudun uusi ääni on KD:n Peter Ö, joka on pitänyt ääntä maatalouden pelastamiseksi ja koko Suomea uhkaavan pula-ajan varalta. Olympiakomitean voisi hyvin lakkauttaa, aikamme tärkeysjärjestyksen vuoksi.

Raimo Tuomas Akolahti,

Himanka