Euroopan parlamentissa mitta täyttyi Venäjän sodasta – Saksan uskotaan taipuvan venäläisen energian ostokieltoon, mistä kivihiili on ensiaskel



Venäjältä on ostettu kaasua, öljyä ja paljon muutakin, kun sieltä on halvemmalla saatu. Euroopan riippuvuus Venäjän energiasta on viime vuosina pelkästään kasvanut, vaikka puheissa on ponnisteltu toiseen suuntaan.