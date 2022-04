Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Turvallisuuspolitiikka nousee ylitse muiden myös puolueiden kannatuksessa – Nato-myönteisin puolue kokoomus teki suuren harppauksen Ylen gallupissa

Ei liene yhtään elämänaluetta, johon Venäjän helmikuun 24. päivänä aloittama hyökkäys Ukrainaan ei näkyisi. Brutaaleimmin se näyttäytyy tietysti Ukrainassa, jossa paljastuneet puistattavat sotarikokset ovat raivostuttaneet koko läntisen maailman. Niin poliitikot kuin tavalliset kansalaiset.

Euroopan keskellä riehuva sota herättää aiheellisesti ihmisissä pelkoa ja epävarmuutta. Konkreettista hintaa meistä jokainen maksaa kohonneina hintoina. Ylitse kaiken menee kuitenkin turvallisuus.

Se näkyy niinkin arkiseksi muodostuneessa asiassa kuin kuukausittain julkistettavissa puoluekannatusmittauksissa. Ylen Taloustutkimuksella teettämä tuorein gallup kertoo poikkeuksellisista muutoksia.

Ennen muuta oppositiopuolue kokoomuksen suosiossa, joka on noussut historiallisen korkealle, 26,1 prosenttiin. Ylen mittauksissa vastaavaa ei ole kokoomuksen kohdalla nähty koskaan.

Kyse ei ole siitä, että Petteri Orpon johtama puolue olisi esittänyt poikkeuksellisia talouspoliittisia rohtoja. Ison harppauksen ottanut kannatus kertoo ennen muuta turvallisuuspoliittisen tilanteen muutoksesta.

Ukrainan sodan vaikutus suomalaisten Nato-kantoihin on ollut mullistavan suuri. Selvä enemmistö kannattaa liittoutumista ja vain pieni vähemmistö vastustaa. On hyvin loogista, että voi sanoa perinteisesti – vuodesta 2006 Joensuussa tekemällään puoluekokouspäätöksellä – Nato-jäsenyyttä kannattanut kokoomus koetaan turvallisuuspoliittisista syistä kaikkein turvallisimmaksi vaihtoehdoksi.

Seuraaviin eduskuntavaaleihin on kuitenkin vielä aikaa lähes vuosi. Varsinainen vaalipäivä on 2. huhtikuuta 2023. Siihen mennessä Suomen turvallisuuspoliittinen tilanne voi hyvinkin olla ratkaistu eli maa on Naton jäsen. Paljon muutakin ehtii siihen mennessä tapahtua. Sellaista, joka varmasti vaikuttaa gallupeihin.

Siitä huolimatta esimerkiksi Annika Saarikon keskustassa ja Riikka Purran perussuomalaisissa on varmasti aito huoli kannatuksesta. Keskustan kohdalla iso kysymys on, oliko ilman Helsinkiä järjestettyjen aluevaalien tulos vain poikkeus kannatuksesta, joka on pitkään madellut 12 prosentin tietämissä.

