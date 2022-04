Lukijan mielipide: Palstaviljelmät käyttöön kotitalouksissa

Onko ruokaa saatavana Suomessa kriisitilanteessa? Jokainen maa joutuu pitämään omasta ruokahuollostaan kiinni. Ruuan tuonti ei välttämättä enää turvaa kaikkien elintarvikkeiden saatavuutta. Miten sitten turvataan ruuan tuotantoon tarvittavien elintarvikkeiden riittävyys?

Ensimmäinen ehto: kaikki peltoalat, jossa voi viljellä elintarvikkeita ja viljakasveja, täytyy ottaa nyt heti tänä keväänä käyttöön. Pakettipellot, nurmikesannot ym. viljelykelpoiset maa-alat on kylvettävä.

Mistä siementä kylvämiseen? Ennen oli jokaisella suomalaisella maatilalla oma viljavarasto sekä valtion viljavarastossa piti olla kolmen vuoden siemenvilja saatavana. Jos välillä oli huonoja vuosia, niin ainakin siemenviljaa löytyi varastosta.

Nyt jokainen kotitalous voisi ottaa omalla tontillaan ns. palstaviljelmän käyttöön ja alkaa viljellä ruokakasveja. Martat ja 4H ynnä muut vastaavat järjestöt ovat avainasemassa kotitalouksien neuvonnassa siitä, miten palstaviljelmiä kylvetään ja hoidetaan, jos niissä tuotetaan ruokakasveja.

Maanviljelyn voi aloittaa heti lumien sulettua. On sanottu, että kasvien kasvu alkaa, kun keskilämpötila on yli 10 astetta. Huhti-toukokuu on juuri käsillä. Pian on aika kylvää.

Onnistuneesta sadosta saamme ruoka-aineita ihmisen ja kaikkien elävien, myös eläinten, elämän ylläpitoon.

Lähitulevaisuudessa voi käydä niin, että Suomeen voi pyrkiä sotaa pakoon lähteneitä syyttömiä ihmisiä, pakolaisia, suuria määriä. Silloin ihmiset eivät välitä rajoista, jos nälkä ajaa heidät pakoon. Ennakointi on viisautta kaikessa, myös viljelyssä. Jos laari on tyhjä, siellä ei ole mitään.

Kannustan siis kaikkia kynnelle kykeneviä maata kuopimaan! Kasvun ihmettä on sitä paitsi hienoa seurata.

Timo Pajunpää

Entinen lohtajalainen maanviljelijä