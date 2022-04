Frida Keräsen kolumni: Tiktokissa yhdistyvät kaikkien somealustojen huonoimmat puolet

Kuulun nuoruutensa kännykkä kädessä viettäneeseen sukupolveen, mutta Tiktok-sovelluksen videoita katsoessani tunnen itseni jo muinaismuistoksi. Olen ladannut sovelluksen useaan kertaan, ja yhtä monesti olen pian poistanut sen ärsyyntyneenä. Haluaisin ymmärtää, mutta en ymmärrä. Kiinassa kehitetyn sovelluksen tietoturva-ongelmista on uutisoitu jo paljon, mutta sovellus on muutenkin varsin outo. Tiktokissa tuntuvat yhdistyvän kaikkien somealustojen huonoimmat puolet. Kommenttikentissä näkyy yhtä ilkeämielistä häirintää kuin Twitterissä pahimmillaan. Instagramia sovellus muistuttaa ulkonäkökeskeisyydessään: vuonna 2020 ilmeni, että Tiktok oli painostanut moderaattoreitaan laittamaan pois näkyviltä esimerkiksi ylipainoisten ihmisten julkaisuja. Kymmenen vuotta sitten teinien oli "pakko" olla Facebookissa. Nyt samanikäisille tuntuu olevan "pakko" olla Tiktokissa, muuten jää ulos tosielämänkin keskustelunaiheista.

Tiktok ei salli muita julkaisuformaatteja kuin lyhyet videot. Video on toki aikamme trendikkäin ilmaisumuoto, ja se sopiikin esimerkiksi suosittujen tanssien esittelyyn. Kun Tiktokiin halutaan kuitenkin julkaista kaikki mahdollinen, videoformaatti ei usein palvele sisältöä. Ihmiset kuvaavat itseään vain tuijottamassa hiljaa kameraan ja lisäävät päälle lyhyen tekstin. Tanssia ja musiikkia suosiva julkaisutyyli tekee vakavistakin aiheista irvokkaita. Eräs amerikkalaisäiti joutui viharyöpyn kohteeksi kuvattuaan miljoonia katsojia saaneen tanssivideon sairaalassa, lisähappihoitoon joutuneen vastasyntyneen poikansa sängyn äärellä. Kukaan ei ansaitse vihakommentteja, mutta tällainen sisältö näyttää lievästi sanottuna absurdilta. Jos lievimmillään sisältö on pöljää, vakavimmillaan se on todella haitallista. Ukrainan sodan myötä on huolestuttu raaoista videoista ja disinformaatiosta, jota pienet lapsetkin näkevät Tiktokissa hupailuvideoiden seassa.

Ehkä olen kehityksen kelkasta pudonnut, kun en nuorena ihmisenä ja toimittajana suostu olemaan maailman nopeimmin kasvavalla somealustalla. Tiktokista koituva ilo ei vain ole mitään siitä aiheutuvaan päänsärkyyn verrattuna.