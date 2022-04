"Sinun ei pitäisi juosta noilla polvilla" – Monen korvien välissä asuu peikko, mutta fysioterapeutti Sini Huhtala on varma, että useimmat voivat nauttia juoksemisesta



Juoksukouluja pitkään vetäneen liikunta-alan yrittäjän ja fysioterapeutin Sini Huhtalan suuri elämäntehtävä on tavallisten ihmisten liikuttaminen ja liikunnan ilon tuominen mahdollisimman monelle. – Aika monelle on iskostettu, että sinä et voi tai et pysty juoksemaan.