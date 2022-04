Helsinki

Suomen eduskunnalle tänään puhuneen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän armeijan tekemässä iskussa Kramatorskin juna-asemalle on kuollut ainakin noin 30 ihmistä ja haavoittunut noin 300.

– Tämä oli aivan tavallinen Itä-Ukrainan juna-asema, johon ihmiset olivat kerääntyneet odottamaan evakuointia. Näin Venäjä suojelee venäjänkielisiä Itä-Ukrainassa. (...) Kukaan ei voi selittää, miksi Venäjä tarvitsee tätä sotaa? Miksi ampua ohjuksilla siviilejä? Miksi tämä julmuus? Zelenskyi kysyi videopuheessaan.

Zelenskyi pyysi eduskunnalta hetken hiljaisuutta venäläisjoukkojen uhrien muistoksi. Ukrainan presidentti syytti venäläisiä silmittömästä väkivallasta aseettomia siviilejä vastaan miehittämillään alueilla.

– Olette nähneet, mitä Venäjän asevoimat ovat tehneet Butshassa, mutta he tekevät samaa monessa muussa paikassa. Jos Venäjä hyökkää teidän maahanne, he tekevät saman teidän kaupungeillenne. Saman mille tahansa maalle, johon he hyökkäävät, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyin mukaan Ukraina tarvitsee kovempia pakotteita ja lisää aseita, jotka voivat pysäyttää Venäjän sotilaskoneen. Hän arvosteli osaa länsimaita saamattomuudesta sotilasavun saamisessa perille.

– Tarvitsemme aseita. He sanovat meille, että pitää odottaa, tilanteessa jossa menetämme satoja ihmisiä päivittäin hyökkäyksessä, jossa kymmeniä kaupunkejamme on tuhottu.

Viittasi talvisotaan

Ukrainan presidentti toisti vaatimuksensa voimakkaista energiapakotteista Venäjää vastaan. Suomalaisyleisölle suunnatussa puheessaan Zelenskyi viittasi myös talvisotaan, jonka hän mainitsi esimerkkinä samasta rohkeudesta, jota ukrainalaiset ovat nyt näyttäneet omassa sodassaan.

– Kuten teidän rohkeutenne pelasti teidät Stalinin hyökkäykseltä, samoin meidän rohkeutemme pelastaa meidät.

Zelenskyin mukaan toisin kuin toisessa maailmansodassa, kaikki poliittiset johtajat eivät ole vielä ymmärtäneet, ettei tyrannialle voi tehdä myönnytyksiä.

– Tavalliset ihmiset ymmärtävät tämän paremmin kuin jotkut johtajat, ja pienet maat ymmärtävät tämän paremmin kuin jotkin isot maat.

Zelenskyi myös kannusti Suomen hallitusta painostamaan niitä suomalaisyrityksiä, joilla on vielä toimintaa Venäjällä, jotta Venäjä voitaisiin kokonaan katkaista maailmantaloudesta.