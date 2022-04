Pohjoismaisen taidekoulun perilliset -blogissa Emma Tryti pohtii, kuinka tullaan taiteilijaksi

Olen kotoisin keräilijäperheestä. Ei siis keräilijöitä niin kuin taiteenkeräilijöissä. Mutta olen aina kuvitellut, että kun kyse on metsästäjistä ja keräilijöistä, on olemassa kaksi erilaista persoonallisuustyyppiä.

Yksi persoonallisuus, metsästäjä, kulkee eteenpäin askel askeleelta. Metsästäjä nuijii jonkun eläimen tai naisparan, jonka metsästäjä sitten raahaa mukanaan luolaan. Metsästäjän takana hiipii keräilijä ja poimii kaiken, jonka metsästäjä menettää matkan varrella. Kaikki nämä aarteet jotka metsästäjä on kadottanut, pelastuvat, koska keräilijä tietää, että ne voivat tulla jossain vaiheessa käyttöön tulevaisuudessa.

Kotkankouluttaja-Örntämjerskan, akvarelli paperille/akvarell på papper, 2021

Vanhempani ovat säästäneet kaiken, ja samoin heidän vanhempansa. Tänä päivänä tälläisiä persoonallisuuksia voidaan kutsua hamstraajiksi. Mutta mielestäni keräilijät kuulostaa paljon mukavammalta. Tämän persoonallisuuden piirteen ansiosta, siis sen, että säästän (melkein) kaiken, löysin luonnoskirjoja ja valokuva-albumeja Kokkolassa ja Pohjoismaisessa taidekoulussa viettämästäni ajasta. Luonnoskirjoissa yhdistyvät päiväkirjamerkinnät, projektiehdotukset, piirustukset, ideat ja pienet muistiinpanot kursseista ja luennoista.

Kuva luonnoskirjasta, muistiinpanoja-Bild från skissboken, anteckningar, 2004

Näitä pieniä hajallaan olevia lauseita ei ole aina helppo tulkita. Löysin kuitenkin sivun täynnä konkreettisia kysymyksiä, joihin aion vastata nyt 18 vuotta myöhemmin.

Sivulla lukee seuraavaa:

Tehtävä:

1. Mitä sana taiteilija pitää sisällään?

2. Miksi minusta tuli taiteilija?

3. Jos en olisi taiteilija, mikä olisin?

4. Ketkä ovat yleisöni ja miksi?

5. Mitä taiteellinen vapaus tarkoittaa?

6. Onko jotain, mitä taiteilija ei saa tehdä?

7. Onko jotain mitä taiteilijan tulisi tehdä?

8. Kirjoita - mitä olen 10 vuoden kuluttua.

Vesiputouksella-Vid vattenfallet, muotoonleikatut akvarellit asennettuina kaappeihin/ utklippta akvareller, monterade i skåp, 2020

1. Taiteilija ei ole suojattu nimike. Kuka tahansa voi kutsua itseään taiteilijaksi. Mutta vaikka päättää kutsua itseään taiteilijaksi riippumatta siitä, onko itseoppinut vai onko taustalla pitkä taiteellinen koulutus, ei tarkoita automaattisesti, että se mitä luot, on taidetta.

2. Minusta tuli taiteilija, koska minulla on tarve ajatella, fantasioida ja luoda.

3. Jos en olisi taiteilija, olisin maanviljelijä.

4. Yleisööni kuuluu luultavasti enimmäkseen nykytaiteesta kiinnostuneita ihmisiä. Tekemieni julkisten teosten myötä yleisökseni on tullut myös dementikkoja, omaishoitajia, esikoululaisia, kasvattajia ja vanhempia.

5. Taiteellinen vapaus tarkoittaa että voi luoda täysin vapaasti. Että kukaan ulkopuolinen ei valvo aktiivisesti miten työskentelet ja mitä teet.

6. Ei, ei ole mitään, mitä taiteilija ei saa tehdä. Mutta jos taiteilija tekee jotain sellaista mikä yleisesti koetaan moraalittomana tai vääränä, on taiteilijan oltava vastuussa teoistaan. Hän ei voi vierittää syytä taiteelle.

7. Tämä kysymys liittyy ensimmäiseen. Taiteilijan ei tavallaan tarvitse tehdä mitään. Mutta tullaksesi kiinnostavaksi taiteilijaksi, sinulla on oltava mielenkiintoinen tai aito idea siinä, mitä ilmaiset tai luot. On täysin epäkiinnostavaa vain toistaa sellaista, mitä muut ovat jo tehneet.

8. Kymmenen vuoden kuluttua olen juuri täyttänyt 50 vuotta ja kuvittelen olevani kuin Louise Bourgeois, minulla on tasan 22 vuotta jäljellä suureen läpimurtooni taiteilijana.

Apina-Apa, kivitavara, kangas/ stengods, tyg, 2021

Nyt takaisin luonnoskirjaan ja Pohjoismaisen taidekoulun aikaan.

Tärkein asia, jonka opin, on luottaa omiin ideoihini. Kun on niin monta työhuonekeskustelua eri opettajien kanssa vuoden aikana, tajuaa, että kaikilla on henkilökohtainen mielipide. Ei ole oikeaa tai väärää, voit vain seurata omaa tunnettasi.

Minulle siitä oivalluksesta tuli suuri voimavara, kun jatkoin opintojani edelleen Kuvataideakatemiassa, Helsingissä ja sitä se on yhä, työskennellesäni taiteen parissa. Ja koska olen parantumaton keräilijä, se on osa luovaa prosessiani. Katson kokoelmani luonnoksia, kuvia, tarinoita ja hetkiä, sekä kuvitteellisia että todellisia. Ja siellä on yleensä kaikki ne ainekset, joita tarvitsen saadakseni ideoita joita voin myöhemmin toteuttaa.

Bio

Emma Tryti asuu ja työskentelee Vallentunassa. Hän on Pohjoismaisen taidekoulun jälkeen valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta 2011. Hän on opiskellut myös Oslon kuvataideakatemissa ja Tukholman kuninkaallisessa taideakatemissa sekä opiskellut taidepedagogiikkaa Tukholman yliopistossa.

Vuonna 2008 hän oli mukana Kuvataideakatemian 160 vuotisjuhlanäyttelyssä Kokkolan Galleria Visussa. Emma työskentelee kuvanveiston ja maalauksen välineillä.

Hur blir man konstnär?

Jag kommer från en familj av samlare. Alltså inte samlare som i konstsamlare. Utan jag har alltid föreställt mig att när det talas om jägare och samlare så är det två olika personligheter.

Metsäpalo-Skogsbrand, muotoonleikatut akvarellit asennettuina kaappeihin/utklippta akvareller, monterade i skåp, 2020

Den ena personligheten, jägaren, är framåt och tar för sig. Jägaren klubbar ner något djur eller någon stackars kvinna som jägaren sedan släpar med sig till grottan. Bakom jägaren smyger samlaren och plockar upp allt som jägaren mist längs vägen. Alla dessa skatter som jägaren förlorat sparas för att samlaren vet att det alltid kan komma till användning nån gång i framtiden.

Kotkankouluttaja-Örntämjerskan, akvarelli paperille/akvarell på papper, 2021

Mina föräldrar har sparat på allt och deras föräldrar likaså. Idag skulle man kanske kalla denna personlighet för att man är en hoarder. Men jag tycker samlare låter mycket revligare.

Tack vare det här personlighetsdraget, att jag sparar på (nästan) allt, hittade jag skissböcker och fotoalbum från min tid i Karleby och nordiska konstskolan I skissböckerna blandas dagboksanteckningar, uppslag till projekt, teckningar, ideér och små anteckningar från kurser och föreläsningar.

Kuva luonnoskirjasta, muistiinpanoja-Bild från skissboken, anteckningar, 2004

Dessa små utspridda meningar är inte alltid lätta att tyda. Jag hittar dock en sida med några konkreta frågor som jag nu 18 år senare ska svara på.

På sidan står följande:

Uppgift:

1. Vad lägger jag in i ordet konstnär?

2. Varför blev jag konstnär?

3. Om jag inte vore konstnär, vad skulle jag vara då?

4. Vilken är min publik och varför?

5. Vad betyder konstnärlig frihet?

6. Finns det något som en konstnär inte får göra?

7. Finns det något som en konstnär måste göra?

8. Skriv-vad är jag om 10 år.

Apina-Apa, kivitavara, kangas/ stengods, tyg, 2021

1. Konstnär är ingen skyddad titel. Vem som än vill får kalla sig konstnär. Men även om man väljer att kalla sig konstnär, oavsett om man är autodidakt eller besitter en lång konstnärlig utbildning betyder det inte att det man skapar automatiskt är konst.

2. Jag blev konstnär för att jag har ett behov av att tänka, fantisera och skapa.

3. Om jag inte vore konstnär skulle jag vara bonde.

4. Min publik består nog mest av människor som är intresserade av samtidskonst. Sen har jag fått en ofrivillig publik i och med de offentliga gestaltningsuppdrag jag gjort. Alltså ett gäng dementa, vårdpersonal, förskolebarn, pedagoger och föräldrar.

5. Konstnärlig frihet är att få skapa helt fritt. Att ingen utomstående aktivt styr hur man arbetar och vad man gör.

6. Nej, det finns inget en konstnär inte får göra. Men om en konstnär gör något som av många upplevs som omoraliskt eller fel så måste konstnären stå för det den gjort. Hen kan inte skylla ifrån sig på konsten.

7. Den här frågan hänger ihop med den första. På ett sätt finns det inget en konstnär måste göra. Men för att bli en spännande konstnär måste man ha en intressant idé eller ett genuint uttryck i det man skapar. Det är helt ointressant att bara reproducera sådant andra människor redan gjort.

8. Om tio år har jag precis fyllt 50 och jag föreställer mig att jag då precis som Louise Bourgeois har exakt 22 år kvar till mitt stora genombrott som konstnär.

Vesiputouksella-Vid vattenfallet, muotoonleikatut akvarellit asennettuina kaappeihin/ utklippta akvareller, monterade i skåp, 2020

Nu tillbaka till skissboken och tiden på Nordiska Konstskolan.

Det viktigaste jag lärde mig är att lita på mina egna idéer. När man under ett år har så många ateljésamtal med olika lärare inser man att allt bara ären personlig åsikt.

Det finns inga rätt eller fel, det finns bara följ din magkänsla. För mig blev den insikten en stor tillgång när jag studerade vidare på Bildkonstakademin i Helsingfors och är det fortfarande nu när jag arbetar med konst.

Och eftersom jag är en obotlig samlare är det en del av min skapandeprocess. Jag letar i mina samlingar av skisser, bilder, historier och ögonblick både imaginära och verkliga.

Och där finns oftast alla ingredienser jag behöver för att få idéer som jag senare kan gestalta.