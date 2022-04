Ukrainan presidentiltä Volodymyr Zelenskyiltä kuultiin voimakas puheenvuoro keskeltä sotaa Ukrainasta perjantaina. Puheen päätyttyä kansanedustajat ja paikalla olleet juhlavieraat, muun muassa Ukrainan Suomen suurlähettiläs Olga Dibrova, Saksan liittopresidentti Frank-WalterSteinmeier sekä tasavallan presidentti Sauli Niinistö osoittivat seisaaltaan suosiotaan.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan presidentti Zelenskyi on puhunut monelle kansainväliselle parlamentille ja muulle arvokkaalle toimielimelle. Joka paikassa hän on saanut vilpittömän tuen taakseen. Digitaalisen tiedonvälityksen aikana yhteys on helppo järjestää ja tätä mahdollisuutta on myös käytetty. Sodasta kärsivän maan päämies on voinut kertoa suoraan ja kenenkään tulkitsematta viestinsä ulkovalloille. Zelenskyi puhuu esiintymisen ammattilaisena suoraan, kursailematta ja vetoaa sekä tietoon että tunteeseen.

Perjantaina Suomen eduskunnalle Ukrainan presidentti toisti jo aiemmin kuullun viestin. Hän toivoi entistä raskaampaa aseistusta, ja Venäjän energian käytön lopettamista. Hän esitti vaihtoehtona hanojen nopealle sululle maksujen jäädyttämistä ainakin sodan loppuun ja sotarikoksiin syyllistyneiden tuomitsemiseen saakka.

Puheen alussa pidettiin hiljainen hetki Kramatorskin siviilijuna-asemalle tehdyssä ohjusiskuissa kuolleiden muistoksi. Zelenskyi muistutti suoraan suomalaisille pitämässään puheessa, että nämä ihmiset olivat tavallisia sotaa pakenevia ukrainalaisia. Miksi heitä piti tulittaa. Miksi Kiovan lähistöllä ja monin paikoin Ukrainassa on pitänyt tehdä käsittämättömiä julmuuksia. Zelenskyin mukaan vastaavanlaiset teot ovat mahdollisia myös muissa Venäjän naapurimaissa, jos Ukraina ei sotaa voita. Tämä edellyttää Ukrainan päämiehen mukaan kansanväliseltä yhteisöltä nykyistä paljon voimakkaampia pakotteita ja voimakasta ase-apua. Emme voi odottaa, Zelenskyi kertoi toistaen viestinsä useampaan kertaan.

Ulkovallan edustajan puhe Suomen parlamentissa oli ainutkertainen. Samalla kävi selväksi, että viesti ei ollut tarkoitettu vain valtionjohdolle ja kansanedustajille. Viesti meni perille television ja internetin välityksellä koko kansalle. Suomen kansanedustuslaitoksen ylin päättäjä, puhemies Matti Vanhanen kiitti puheesta ja lupasi, että Suomi tukee Ukrainan taistelua itsenäisyytensä puolesta.

