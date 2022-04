Minna Mustosen äänikolumni: Aiotaanko Ykspihlajassa änkeä vaaralliset kemikaalit ihan iholle?

Siinä se seisoo hylättynä, jykevänä ja ravistuneen kauniina, Kokkolan Ykspihlajan vanha koulurakennus.

Vanha koulurakennus on hylättynä ja suurin osa ikkunoista vanereilla kiinni naulattuna. Tiilipintaan on ilmaantunut muutamia graffiteja, kaikki kiven ulottuvissa olleet ikkunat on rikki kivitetty.

Vanha koulurakennus tarvitsee välittömästi kunnostusta ja osaavaa huolenpitoa.

Vai odotellaanko sille funkkis-teboilin kohtaloa ja puuhataan kohta purkutuomiota?

On omistussuhde sitten kaupunki tai satama, samaa poppootahan sitä ollaan, kunnostukseen on ryhdyttävä välittömästi.

Jos ei ideoita ole, voin vinkata: Satavuotiaaseen rakennukseen voisi perustaa merimuseon, joka kertoisi Kokkolan upeasta merellisestä historiasta. Alakerran koululuokkiin voisi tehdä satamatyöstä kertovia kokoelmahuoneita ja audiovisuaalisia tiloja, missä pääsisi kurkistamaan satamatyön kulisseihin, koska itse satama on nykyään aitojen taakse suljettuna. Yksi perinnehuone, missä voisi paikallinen merimies kertoa kokemuksistaan maailman meriltä.

Siipirakennukseen muutama bändikämppä, kun tuppaa alueella olevan musikantteja monessa polvessa.

Ykspihlajassa on aina asuttu sataman ja teollisuuden naapurissa. Leipä on saatu pöytiin juuri tuolta, vaikkakin kahdeksankymmentäluvun bilsankirjoissa hiekkadyynien alue oli surullisena varoittavana esimerkkinä saastuneesta ympäristöstä. Paljon on sittemmin petrattu. Suojellut hiekkadyynit puustoineen ovat kaunistuneet ja osa niistä Natura-alueeksikin luokiteltu.

Vaan loksahtipa leuka rintamusta vasten, kun huomasin, että radan varteen ihan likelle asutusta puuhataan kaavamuutosta. Suunnitelmana olisi muuttaa alue, joka on nyt lähinnä logistiikalle varattu alue, sellaiseksi mihin voisi sijoittaa uusia vaarallisia kemikaaleja valmistavia tai varastoivia laitoksia.

Liekö sattumaa, että samassa kaupunginhallituksen kokouksessa (missä päätettiin kaavasuunnitelman käynnistämisestä) käsiteltiin salassapidettävänä jo tehty aiesopimus?

Varmasti ykspihlajalaisilla on oikeus tietää, että minkä sorttista vaarallista kemikaalia ollaan alueelle asutuksen kupeeseen tuomassa?

Eiköhän tuohon jo Tukeskin sanasensa sano, ettei alueen asukkaiden asuminen saa vaarantua.

Nyt Kokkolan kaupunki ryhtiä!