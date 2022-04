Pääkirjoitus: Keskustan Saarikko näytti Nato-kantansa puoluevaltuustolle – Suomen Nato-prosessia viedään eteenpäin kovaa kyytiä

Suomessa ei eletä päivääkään ilman Natosta puhumista. Ukrainan sodan jatkuminen ja Venäjän tekemät järkyttävät hyökkäykset vauhdittavat prosessin etenemistä. Ukrainan presidentin Volodymir Zelenskyin vaikuttava puhe Suomen eduskunnalle perjantaina ei ainakaan vähentänyt tietoisuutta siitä, että sota on lähellä ja Suomikin on Venäjän rajavaltio.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg totesi viimeksi torstaina, että Nato voi tehdä päätöksen pikaisesti. Ylen Ykkösaamussa lauantaina haastateltu pääministeri Sanna Marin ei suostunut tarkentamaan Suomen hakemisen aikataulua. Se on selvää, että nopeasti asia etenee.

Puolueet ovat kantansa ottaneet tai sitä odotetaan. Kokoomus vanhana Nato-puolueena porskuttaa hurjassa kannatuksessa. SDP oli koolla viikko sitten, jolloin puoluejohtaja, pääministeri Sanna Marin piti vahvan puheen Suomen turvallisuuspolitiikasta ja Ukrainasta. SDP linjaa virallisesti Nato-näkemyksensä ylimääräisessä puoluevaltuustossa, jonka se pitää yhdessä eduskuntaryhmän kanssa. Marin aikoo kertoa oman kantansa ennen puoluevaltuustoa, mutta toki hänen mielipiteensä kuultaa kaikissa nykyisissä puheenvuoroissa.

Keskustan puoluevaltuuston kokous Vaasassa tänä viikonloppuna on odotetusti Nato-kokous. Kuuma kysymys on se, mitä ja miten puoluevaltuusto linjaa Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko pyysi lauantaina puoluevaltuustolle pitämässään puheessa puoluevaltuustolta tukea valtionjohdolle tehdä Suomen turvallisuuden kannalta tarvittavat ratkaisut. Saarikko on itse valmis Natoon. ”Keskustan on nyt oltava valmis kaikkiin Suomen turvallisuuden kannalta tarvittaviin ratkaisuihin, sisältäen Nato-jäsenyyden”.

Vaikka keskusta ei perinteisesti ole kannattanut sotilaallista liittoutumista, Venäjän hyökättyä Ukrainaan on valtaosa keskustalaisista muuttanut suhtautumistaan Nato-jäsenyyden kannalle. Suuren hallituspuolueen näkemyksellä on merkitystä vaikka ei kai juuri kukaan usko, että Suomi ei hakisi jäsenyyttä varsin lähiaikoina.

Hallitus antaa eduskunnalle ajankohtaisselonteon keskiviikkona. Siinä arvioidaan turvallisuus- ja toimintaympäristön muutosta ja sen seurauksia Suomelle. Myös tp-utva eli tasavallan presidentti ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta kokoontuvat ensi viikolla. Lisäksi Nato-prosessin edistämiseen on lisäksi koottu puolueiden puheenjohtajista koostuva seurantaryhmä, joka pystyisi kertomaan nopeasti eduskunnan kannan jäsenyyden hakemiseen.

Eduskunta tulee osaltaan käsittelemään ajankohtaisselontekoa tulevien viikkojen aikana. Suomen pitkä ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on ollut, että Suomella on halutessaan mahdollisuus hakea Nato-jäsenyyttä. Nyt kansalaiset ovat tähän valmiita ja puolueetkin alkavat saada historiallisia päätöksiään tehtyä. Suomen lähestyvä Nato-ratkaisu on ainut mahdollinen. Päätöstä ei ole syytä varsinaisesti juhlia, kun ottaa huomioon minkälaisten tapahtumien kautta turvallisuustilanteen muuttumiseen on havahduttu.

