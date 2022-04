Alueen pelastuslaitokset varoittavat heikoista jäistä. Paikallisesti löytyy jo virtaamapaikoilta sulaa ja jää on kovaa vauhtia haurastumassa kevättä kohti. Varoituksen taustalla on se, että Itä-Suomen Haukivedellä ajettiin lauantaina moottorikelkalla sulaan ja yksi henkilö menehtyi.

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen päivystävä palomestari Joonas Nuolioja varoittaa, että paikallisesti esimerkiksi Larsmon luona mereltä löytyy virtaamapaikoilta jo sulaa.

– Itse en enää lähtisi merialueen jäille. Sulapaikat voivat yllättää. Niitä on merialueella nyt jo runsaasti monissa paikoissa, joissa on virtauksia.

Muualla jäillä liikkuminen vaatii Nuoliojan mukaan niin ikään jo varovaisuutta. Edelleen kuitenkin toki on paikkoja, joissa jää vielä kestää.

– Jos jäillä pitää liikkua, ei kannata nyt lähteä tuntemattomille alueille. Virtapaikat ovat kaikkialla vaarallisia, kun jää on käynyt heikoksi. Jos liikkuu tutuilla alueilla haurastuvilla kevätjäillä, silloinkin on syytä olla varovainen. On valitettavasti tapauksia, että tutuilla paikoilla on jää pettänyt kulkijan alalla.

Nuolioja on nähnyt jäällä yhä pilkkijöitä. Pilkkijät ovat liikkumassa keväisin jäillä yleisesti viimeiseen asti.

– Pilkkimään jos menee, on syytä olla päällä kelluntahaalarit.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jokilaaksojen pelastuslaitoksella yhdytään Joonas Nuoliojan antamiin varotuksiin. Pilkkijät ovat liikkumassa jokilaaksojenkin alueella jäillä viimeiseen asti.

– Kun jäälle lähtee, on syytä aina muistaa perusasiat. Ota mukaan naskalit ja laita puhelimesi Minigrip-pussiin. Sinun on pystyttävä hälyttämään apua sellaisessakin tilanteessa, että selviät vedestä ylös. Sen takia jäillä liikkujan on syytä suojata puhelin vedeltä. Aina kun nyt on lähdössä jäille on syytä kertoa asiasta jollekin toiselle henkilölle, Nuolioja toteaa.