Dnipron lentokenttä Ukrainassa täysin tuhoutunut Venäjän pommituksessa – Zelenskyin neuvonantaja: Zelenskyin ja Putinin tapaaminen todennäköinen Donbassin taistelun jälkeen

Helsinki

Ukrainan keskiosissa sijaitseva Dnipron lentokenttä on tuhoutunut täysin Venäjän pommituksessa, paikallisviranomaiset kertovat.

Dnipron kaupungin sotilasviranomaisten mukaan sekä itse lentokenttä että sitä ympäröivä infrastruktuuri ovat tuhoutuneet. Mahdollisten uhrien lukumäärästä ei toistaiseksi ole tietoa.

Noin miljoonan asukkaan teollisuuskaupunki Dnipro oli tähän mennessä säästynyt suuremmilta tuhoilta, mutta venäläisjoukkojen iskut kaupunkia kohtaan ovat voimistuneet tänään, ukrainalaisviranomaiset kertovat.

Uutistoimisto AFP:n toimittaja näki mustan savun leijailevan taivaalla lentokentän yläpuolella ja paloautojen saapuvan alueelle.

Lentokone nousi kentältä ilmaan tänään pommitusten jälkeen, mikä viittaisi siihen, että kentän kiitorata olisi yhä toimintakunnossa.

Ukrainasta ulkomaille paenneita noin 4,5 miljoonaa, kertoo YK

Jo noin 4,5 miljoonaa ihmistä on paennut sotaa Ukrainasta Venäjän hyökättyä maahankertoo YK:n pakolaisjärjestö UNHCR. Luku on noussut eilisestä noin 62 000:lla.

Ukrainasta paenneista noin 90 prosenttia on naisia ja lapsia. Lähes 2,6 miljoonaa on paennut Ukrainasta Puolan rajan yli.

UNHCR:n mukaan kyseessä on Euroopan suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan.

Punainen Risti yritti viidesti päästä tällä viikolla Mariupoliin siinä onnistumatta

Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) edustaja Pascal Hundt kertoi Sky Newsin haastattelussa, että järjestö oli yrittänyt tällä viikolla päästä viidesti Mariupolin satamakaupunkiin Itä-Ukrainassa. Järjestö ei ole kuitenkaan onnistunut pääsemään Venäjän piirittämään kaupunkiin.

Viimeisellä kerralla järjestön saattue joutui kääntymään 20 kilometrin päässä kaupungista, koska tilanne oli niin kaoottinen.

– Se on vaikea matka, koska etulinja täytyy ylittää. Lisäksi matkalla on lukuisia tarkastuspisteitä ja ajoittain sotilaat niissä eivät olleet tietoisia saattueesta, Hundt sanoi.

– Se on vain esimerkki siitä, miten vaikeaa osapuolten sopima asia on toteuttaa... Ja miten vaikeaa on saada tietoa eteenpäin tarkastuspisteille.

Hundt kertoi, että järjestön bussisaattue yritti kovasti, mutta tilanne Mariupolissa on liian vaarallinen.

Viimeisellä kerralla, kun järjestön saattue kääntyi takaisin, he keräsivät mukaan sotaa paenneita ihmisiä tien varrelta.

– Se oli pitkä matka. Saattueeseemme liittyi myös henkilöautoja ja lopulta 1 000 ihmistä pääsi pakenemana Zaporizhzhjaan, Hundt lisäsi.

Hundtin mukaan Mariupolissa olevien ihmisten tilanne on vakava. Kaupungissa ei ole ruokaa, vettä eikä lämmitystä.

– Se on todellinen helvetti, Hundt sanoi.

Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtaja, eversti Petteri Kajanmaa sanoi perjantaina Ylelle, että hän olettaa Mariupolin puolustuksen kaatuvan muutaman päivän sisällä.

– Se ei voi kestää tuollaista painetta kovin pitkään, Kajanmaa lisäsi.

Mariupolista yritetään evakuoida siviilejä henkilöautoilla

Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshtshuk kertoo, että Ukraina on hyväksynyt yhdeksän humanitaarisen käytävän käyttämisen ihmisten evakuoimiseksi Venäjän miehittämiltä alueilta tänään.

Vereshtshukin mukaan yksi käytävistä on rajusti pommitetusta Mariupolin kaupungista, josta on mahdollisuus poistua yksityisautoilla.

– Kaikki humanitaariset käytävät Luhanskin alueelta ovat toiminnassa niin kauan kuin tulitauko venäläismiehittäjien kanssa on olemassa, Vereshtshuk kertoi Telegram-kanavallaan.

Eilen humanitaaristen käytävien kautta evakuoitiin ukrainalaiskaupungeista yli 4 500 ihmistä.

Vereshtshukin ilmoituksesta kertoi ainakin Guardian.

BBC kertoi Luhanskin alueen kuvernöörin Serhi Haidain kertoneen Telegram-kanavallaan, että tänään on järjestetty yhdeksän evakuointijunaa alueelta pakeneville ihmisille.

Neuvonantaja: Zelenskyi ja Putin tapaaminen todennäköinen vasta Donbassin taistelun jälkeen

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podoljak sanoi sunnuntaina CNN:n mukaan, että Zelenskyin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaaminen olisi todennäköinen vasta Donbassin alueen taistelujen jälkeen.

Venäjä on vetäytynyt Ukrainan pääkaupungin Kiovan lähettyviltä ja muualta Pohjois-Ukrainasta, minkä seurauksena maan on ennakoitu panostavan hyökkäykseen Donbassin alueelle Itä-Ukrainassa.

– Ukraina on valmis isoihin taisteluihin. Ukrainan täytyy voittaa Venäjä, erityisesti Donbassissa. Sen jälkeen Ukraina on vahvemmassa neuvotteluasemassa ja voi sanella tiettyjä ehtoja. Sen jälkeen presidentit voivat tavata. Siihen menee kaksi tai kolme viikkoa, Podoljak linjasi.

Stoltenberg: Nato kasvattaa joukkojaan jäsenmaissa Venäjän vastaisilla rajoilla

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoo Daily Telegraph -lehden haastattelussa, että sotilasliitto kasvattaa joukkojensa voimaa torjumaan hyökkäävää vastustajaa. Stoltenberg kutsuu tilannetta perustavanlaatuiseksi muutokseksi, joka johtuu Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

– Tämä on jo alkanut. Naton on sopeuduttava uuteen tilanteeseen, ja sitä me olemme tekemässä, Stoltenberg sanoi.

Ennen Venäjän hyökkäystä Natolla oli jäsenmaidensa Venäjän vastaisilla rajoilla pieni määrä joukkoja. Nyt suunnitelmiin on luvassa muutos.

Muodollisesti suunnitelmat ovat jo käynnissä ennen Madridissa kesäkuun lopulla järjestettävää Naton jäsenmaiden huippukokousta, mutta silloin on aika tehdä päätöksiä. Stoltenberg kutsuu tilannetta sotilasliiton "uudeksi aluksi".

Ukrainan armeija: Venäjä yrittää murtaa Izjumin kaupungin puolustusta

Ukrainan armeija sanoo, että Venäjän joukot yrittävät murtaa Ukrainan puolustuksen Izjumin kaupungissa Harkovan alueella. Ukrainan mukaan Venäjä siirtää alueelle lisää joukkoja. Asiasta kertoo ainakin Guardian.

Izjum on strategisesti tärkeä kohde, kuten myös Mariupolin satamakaupunki. Venäjän piiritys Mariupolissa jatkuu edelleen, mutta se ei ole onnistunut saamaan kaupunkia haltuunsa.

Yhdysvaltalainen yksityinen satelliittiyhtiö Maxar kertoo havainneensa kuvistaan 8. huhtikuuta, että venäläisten lähes 13 kilometriä pitkä sotilasajoneuvosaattue on liikkumassa etelään Harkovan itäpuolella. Saattue on havaittu Velykyi Burlukin kaupungin tienoilla.

Venäjä yrittää paikata tappioita palkkaamalla armeijasta vapautettua henkilöstöä

Venäjä yrittää paikata Ukrainassa syntyneitä tappioita palkkaamalla uudelleen armeijasta vuodesta 2012 vapautettua henkilöstöä, kertoo Britannian puolustusministeriö Twitterissä.

Lisäksi Venäjä yrittää houkutella taistelijoita Moldovassa sijaitsevalta venäläismieliseltä Transnistrian separatistialueelta.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi aiemmin tällä viikolla Sky Newsin haastattelussa, että Venäjä on kärsinyt merkittävistä miehistötappioista Ukrainassa. BBC:n mukaan länsi on arvioinut Venäjän miehistötappioiden olevan 7 000–15 000 sotilasta.