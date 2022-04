Tiina Ruotsalan kolumni: Liito-oravan naimapuuhat ja oopperalaulajan Twitter-päivitykset

Huhtikuun alussa Iltalehti julkaisi lapualaisen luontokuvaaja Pekka Takamaan videon liito-oravien naimapuuhista. Jo se, että liito-oravan näkee, saatikka pääsee kuvaamaan, on tavalliselle luonnossa liikkujalle todella harvinaista. Harvinaista on luontokuvaajallekin osua paikalle oravien paritteluhetkeen, ja ylipäätään kohdata suojeltu metsänelävä.

Videolla kaksi koirasta kisaa naaraan suosiosta, ja voittaja pääsee parittelemaan. Vaikka luontofilmien loputtomat saalistus- ja parittelukuvaukset eivät jaksaisi kiinnostaa, niin tämä uroksen sakia pano on hauska.

Liito-orava liikkuu yleensä hämärän aikaan, mutta asiantuntijoiden mukaan juuri parittelu saa ne toimimaan päivänvalolla, jolloin luontokuvaaja pääsi ikuistamaan lemmenhetken.

Ihmiset ovat lajina sellaisia, että liikkuvat ja touhuavat enimmäkseen päiväaikaan, mutta parittelupuuhat on totuttu suorittamaan katseilta suojassa. Tosin nykyaikana ihmisen parittelukäyttäytyminen on murroksessa. Se mikä ennen oli häveliästä, on nykyään yhä enemmän julkista.

Nyt somekohua ovat herättäneet ikätoverini paljastukset Twitterissä. Korona ja avioero ajoivat tunnetun oopperalaulajan someen, Twitteriin, jossa hän kokee saaneensa valtavan määrän ystäviä. Tuhansille kavereille on ollut sitten mukava kertoa, kun on saanut seksiä, ja millaisia fantasioita kuusikymppisen naisen päässä pörrää.

Upeaa, rohkeaa ja kaunista; nyt ei seksi enää ole tabu ja nainen saa kertoa vapaasti haluistaan – hehkutetaan. Minun puolestani laulaja saa mennä vaikka Turun torille kailottamaan tekemisiään, mutta enpä jaksaisi kuunnella. Ylipäätään tabu ja avoin turinointi tissivaosta ja navanalusesta eivät ole synonyymeja. Vähän sama kun törkeän kielenkäytön koetaan olevan "suoraa puhetta".

Toistaiseksi ihmisen on erottanut eläimestä muun muassa parittelukäyttäytyminen. Liito-orava ei naimapuuhissaan häiriintynyt kuvaajasta, ihminen olisi. Vai olisiko?