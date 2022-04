Lukijoiden mielipide: Maailman tärkein työ

Hiljattain vietettiin valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää teemalla maailman tärkein työ. Alalle suuntautuneina sosionomiopiskelijoina pysähdyimme pohtimaan päivän vähäistä näkyvyyttä mediassa.

Yleisesti ajatellaan, että lapsi viedään päiväkotiin vain säilöön vanhempien töiden ajaksi, mutta varhaiskasvatuksella on suuri merkitys lapsen kehitykselle. Vaikka leikki on varhaiskasvatuksessa suuressa roolissa, toiminta on suunnitelmallista ja perustuu tieteelliseen tutkimukseen. Varhaiskasvatuksessa lasta tuetaan eri kehitysvaiheisiin sopivin keinoin. Tähän kuuluu mm. lasten omatoimisuuden ja perustaitojen, kielellisten ja motoristen taitojen tukeminen.

Varhaiskasvatuksella on myös tärkeä roolinsa syrjäytymisen ehkäisyssä, joka on sosionomien ydinosaamista. Varhaiskasvatuksessa lapsi aloittaa tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoittelun ja luo merkityksellisiä suhteita kasvattajiin sekä muihin lapsiin. Varhaiskasvatus antaa myös mahdollisuuden puuttua lasten tuen tarpeisiin aikaisessa vaiheessa. Jos haasteisiin puututaan vasta vuosien päästä, hinnasta yhteiskunnalle tulee moninkertainen. Lapset ovat lähtöisin erilaisista kotioloista, mutta varhaiskasvatuksessa heidät laitetaan samalle viivalle tarjoamalla heille yhtäläiset mahdollisuudet oppia ja kehittyä.

Suomessa varhaiskasvatus on ollut perinteisesti korkealaatuista. Me haluamme olla mukana ylläpitämässä ja varmistamassa korkealaatuisen varhaiskasvatuksen jatkuvuutta. Varhaiskasvatukseen suuntautuvina sosionomiopiskelijoina tuomme varhaiskasvatuksen kentälle palvelujärjestelmäosaamista ja osaamme huomioida perheet kokonaisuutena mahdollistaen heidän osallisuutensa. Alaa opiskelevina olemme kuitenkin huolissamme tulevaisuudesta, koska maailman tärkeimmän työn arvostus on pohjalukemissa. Alaa kuormittavat riittämätön palkka, henkilöstön vaihtuvuus, krooninen työvoimapula ja haastavat työolosuhteet.

Varhaiskasvatuksessa tehtävä työ on sydämellä tehtävää kutsumustyötä, joka vaatii korkeatasoista osaamista. Jokainen lasten kanssa työskentelevä tietää, kuinka arvokkaita ovat myös kasvattajalle ne hetket, kun lapsi tulee spontaanisti halaamaan, kiipeää syliin tai kertoo viidennen kerran nähneensä aamulla roska-auton. Sekään ei kuitenkaan kanna pitkälle alan ollessa kriisissä, joka saa työstään nauttivat huippuammattilaisetkin palamaan loppuun ja pakenemaan muihin töihin.

Aulimaria Elo-Vikström, Riku Rantasalo ja Reetta Kippo,

Centrian sosionomiopiskelijat