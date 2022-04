Lastensuojelu on otettava tosissaan – Perheitä on tuettava jo ennen pahoja ongelmia

Lastensuojelun epäkohdista puhutaan aina, kun tapahtuu jokin traaginen perhesurma tai uutiskynnyksen ylittävä murhenäytelmä. Uutisten vaiettua, asiat tuppaavat jäämään ennalleen, vaikka mikään ei olisi muuttunut. Viimeksi lastensuojelu ja perheiden tilanne puhutti, kun Helsingissä tuli esiin perhesurma, jossa 12-vuotias lapsi kuoli. Naapureiden huoli ei pystynyt estämään tapahtumia.

Lasten ja perheiden elämässä on monenlaisia kriisejä ja huono-osaisuutta. Ongelmat pysyvät myös perheiden sisäisinä, jos kukaan ulkopuolinen ei ole selvillä tilanteesta. Päiväkodit, koulut, sosiaalitoimi, poliisi ja muut viranomaiset puuttuvat asioihin siinä vaiheessa, kun hälytyskellot jo soivat. Korona-aika on ollut omiaan sulkemaan ihmiset kodin seinien sisäpuolelle, jolloin vaikkapa juomisen ja perheväkivallan seuraukset eivät ole näkyneet niinkään herkästi ulospäin kuin normaalisti.

Monissa kaupungeissa lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä on enemmän asiakkaita kuin lain mukaan saisi olla. Ylen uutisen mukaan asiakasmitoituksen laittomuutta perustellaan muun muassa sillä, että sosiaalityöntekijöiden vakansseihin ei ole hakijoita. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön Talentian mukaan kunnat eivät tee tarpeeksi uusien työntekijöiden houkuttelemiseksi. Näin ei tietenkään saisi olla, että lapset elävät huonoissa olosuhteissa työntekijäpulan vuoksi Suomen kaltaisessa maassa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kun samaan aikaan puhutaan äitien uupumuksesta, on syytä kysyä, missä meillä oikein mennään. Tuoreen tutkimuksen mukaan tasa-arvoisissa maissa äidit ovat uupuneempia kuin epätasa-arvoisina pidetyissä maissa. Tutkimukseen osallistui yli 11 500 äitiä 40 maasta. Journal of Cross-Cultural Psychology -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta voi tehdä sen johtopäätöksen, että vaikka tasa-arvo toteutuu muussa yhteiskunnassa, se ei välttämättä toteudu kotona. On tietysti perin yksinkertaista, mutta päivänselvää odottaa, että naisten tehdessä töitä ja uraa tasa-arvoisesti miesten kanssa, kuuluu vastuu kodista ja perheestä molemmille. Tuntuu hämmästyttävältä, jos näin ei ole.

Suvun tukiverkot eivät ole kaikkialla Suomessa yhtä lähellä kuin usein maaseudulla. Yksilökeskeinen pärjäämisen kulttuuri voi viedä voimat, kun kiiltokuvaelämä ei onnistukaan. Suomalaista tasa-arvoa on syytä tarkastella kriittisesti, jos se toteutuu yhteiskunnassa ja juhlapuheissa, mutta ei nuorten perheiden elämässä. Perheet tarvitsevat tukea jo ennen kuin vaikeudet pahenevat sellaiseen pisteeseen, että lastensuojelu on kuvioissa.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.