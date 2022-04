Kahdelle liiketoiminta-alueelle sovintoehdotukset Paperiliiton ja UPM:n työriidassa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kahdelle liiketoiminta-alueelle on annettu sovintoehdotukset Paperiliiton ja UPM:n työriidassa, kertoo valtakunnansovittelijan toimisto. Paperiliiton mukaan sovittelija Leo Suomaan sovintoesitykset koskevat erikoispaperiliiketoimintaa ja tarraliiketoimintaa.

Aiemmin Suomaa on jättänyt UPM:n selluliiketoimintaa koskevan sovintoesityksen. Kaikkiin sovintoesityksiin on pyydetty vastausta torstaihin mennessä.

Viikonloppuna kerrottiin, että UPM:n painopapereiden liiketoiminnan osalta työriidan sovittelu keskeytetään, koska osapuolten kannat ovat niin etäällä toisistaan.

Paperiliitto kertoo tiedotteessaan jatkavansa neuvotteluja UPM Biofuelsin kanssa sovittelijan johdolla. Seuraavaa sovitteluaikaa UPM Communication Papersin kanssa ei ole sovittuna.

Paperiliiton hallitus käsittelee saatuja sovintoesityksiä ja UPM:n tes-neuvottelujen tilannetta 13. huhtikuuta.

Lakko on Paperiliiton ja UPM:n välinen vääntö työehdoista. UPM on vaatinut, että työehdoista sovitaan erikseen jokaisella liiketoiminta-alalla. Työntekijäpuoli on puolestaan halunnut neuvotella koko yhtiötä koskevasta työehtosopimuksesta, kuten muissakin suurissa metsäyhtiöissä.

Lakko alkoi vuodenvaihteessa. Sen on määrä jatkua vappuaattoon saakka.

