Kari Urpilaisen ja Raimo Hentelän mielipide: Kokkolakin saa kiittää maan hallitusta

Julkisuudessa on uutisoitu lähes päivittäin eri kuntien tilinpäätöksistä viime vuodelta. Lähes poikkeuksetta ne osoittavat myönteistä tulosta, eli ylijäämää. Merkittävältä osaltaan uutisoinneissa korostuvat kaksi seikkaa arvioitaessa perusteita syntyneelle tulokselle: verotulot ovat kasvaneet sekä valtiolta kunnille osoitetut tulonsiirrot esim. korona-avustukset vaikuttavat tulokseen. Kun näin toteamme, emme suinkaan vähättele kuntien viranhaltijoiden puurtamista omien kuntiensa talouspaineissa. Mutta lienee kohtuullista antaa ainakin joskus tunnustus sille ”ulkoiselle toimijalle”, jonka päätöksillä on merkittävä vaikutuksensa asiaan.

Esimerkiksi työllisyyskehitys on koronavaikeuksista huolimatta ollut merkittävää. Vuoden vaihteessa maassamme oli työelämässä liki 90 000 ihmistä enemmän kuin vuotta varhemmin. Työttömienkin määrä oli laskenut runsaalla 40 000 hengellä. Luvut osoittavat senkin, että työmarkkinoille on löytynyt ”uutta työvoimaa” 40 000–50 000 henkeä. Työllistettyjen määrän lisääntyessä on maksettujen palkkojen kokonaissumman täytynyt myös kasvaa. Tämä on lisännyt verotuloja myös kunnissa, joille useissa kunnissa jopa kolme neljästä saatavasta veroeurosta kertyy palkka- ja eläketuloista.

Lisääntyneen työllisyyden ansiosta on myös työllisyysaste noussut ennätykselliselle tasolle, 74 prosenttiin. Asiantuntijoiden mukaan olisimme 75 prosentin tasolla ilman tehtyä tilastointimuutosta. Saavutus on vaikeissa oloissa Sanna Marinin (sd.) johtamalle hallitukselle suorastaan historiallinen.

Toinen olennainen tekijä myös kuntien talouden kehityksessä on ollut maan hallituksen rohkea politiikka tukea elinkeinoelämää pandemian oloissa toki otetulla velalla. Tukemalla ongelmissa painiskelleita yrityksiä on voitu välttää massiivisia konkursseja. Samoin auttavaa kättä on ojennettu uusien yritysten perustamiseen sekä avitettu kehittämään toimiaan.

Heti koronapandemian alettua otti maan hallitus aktiivisen roolin siihen, etteivät kuntien taloudet ja niiden kansalaisille tarjoamat palvelut saa ”rapautua” ulkoa tulleen ongelman takia. Siksi haluttiin etupainotteisesti osoittaa lisätukea kuntien talouksille kahtena viime vuonna, jona aikana erityisesti monet kunnat ovat tehneet ylijäämäisiä tilinpäätöksiä. Näin kunnat ovat voineet esim. lyhentää velkataakkaansa tai keränneet taseeseensa ”puskureita” pahojen päivien varalle.

Mielestämme pääministeri Marinin hallituksen politiikka on ollut näissä vaikeissa oloissa varsin vastuullista. Hallitus ei myöskään ole kiistänyt missään yhteydessä, että tarpeellinen lisävelka tuo omat haasteensa. Mutta tosiasialliset vaihtoehdot ovat olleet vähissä. Onneksemme valtion velka suhteutettuna bruttokansantuotteeseen on edelleen kansainvälisesti verrattuna maltillisella tasolla.

Kari Urpilainen ja Raimo Hentelä,

Kokkola