Lukijoiden mielipide: Myötätunto opiskelijoiden mielenterveyspäivänä

Nuori, toivomme sinun muistavan nämä arjessasi:

Ole lempeä ja arvosta itseäsi

Ethän vaadi itseltäsi liikaa.

Ole itsesi ystävä. Anna itsellesi aikaa.

Kulje omaa polkuasi ja nauti elämästäsi.

Tee asioita, jotka tuovat iloa.

Muista itsesi ja hyvinvointisi.

Elät itseäsi varten, et muiden odotusten mukaan.

Menestyminen ei määritä sinua ihmisenä.

Tämä vaihe elämässäsi kestää vain hetken.

Et ole yksin, uskalla pyytää apua.

Muista, että sinä olet riittävän hyvä opiskelija.

Opiskelijoiden mielenterveyspäivää vietetään tänä vuonna 13. huhtikuuta. Korona-aika on lisännyt mielenterveyspalveluiden ja avun hakemisen tarvetta, sillä yli 50 prosenttia opiskelijoista kokee psyykkisiä vaikeuksia. Suhteessa aikuisväestöön, opiskelijoilla esiintyy psyykkisiä oireita ja kuormittuneisuutta enemmän.

Tämän vuoden opiskelijoiden mielenterveyspäivän kampanjateemana on myötätunto. Myötätunto itseään kohtaan tarkoittaa, että huolehdit itsestäsi niin kuin kenestä tahansa läheisestäsi. Arvostamalla ja kunnioittamalla itseäsi, ymmärrät omat rajasi ja saat iloa elämääsi. Voit antaa itsellesi luvan olla tässä ja nyt.

Unohdamme helposti omassa arjessamme myötätunnon niin itseämme kuin läheisiämme kohtaan. Muiden odotukset heijastuvat usein koviin tavoitteisiin ja suurempiin huoliin, joka aiheuttaa paineita. Suomalainen yhteiskunta arvostaa tehokkuutta niin opiskelu- kuin työrintamalla. Opiskelijoiden jaksaminen on äärirajoilla, sillä yhteiskunnassamme vallitsee suorituskeskeisyys. Tämä voi horjuttaa hyvinvointia, jolloin arkiset rutiinit ja opiskelu vaikeutuvat. Hyvinvoinnin heikentyessä on vaarana pahoinvoinnin lisääntyminen, joka pitkittyessään pahimmillaan aiheuttaa syrjäytymistä.

Olisi tärkeää korostaa, että suoritusten sijaan omista saavutuksista on lupa iloita ja epäonnistumiset voi hyväksyä ilman itsesyyttelyä. Kannustava oppimisympäristö, jossa virheet sallitaan, on opiskelijoille ja heidän hyvinvoinnilleen eduksi. Riittävät opinto-ohjauksen ja opiskeluhuollon palvelut auttavat tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia. Opiskelijoiden pahoinvointi on todellisuutta ja siltä meidän ei pidä sulkea silmiämme. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme. Jos koet tarvetta keskustelulle, voit hakea apua ja tukea esimerkiksi:

MIELI ry:n 24/7 kriisipuhelin: 09 2525 0111

Sekasin-chat https://sekasin247.fi

Päivystävä psykiatrinen sairaanhoitaja Soite: 040 652 4642

Jenna Filppula, Tuulikki Jokelainen, Emmi Kattainen ja Anu Silvasti

Centrian 3. vuoden sosionomiopiskelijat

Pirjo Forss-Pennanen,

ohjaava opettaja