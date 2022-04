Pääkirjoitus: Koronaohjeita on syytä noudattaa vaikka vain huomaavaisuudesta muita ihmisiä kohtaan

Koronapandemian kaksivuotispäivät on vietetty jo vähän aikaa sitten, ja elämän normalisoituminen on pitkällä. Tapahtumia järjestetään, ihmiset tekevät töitä, lapset ovat koulussa ja harrastuksissa ja monella tavalla on vapauduttu. Korona on jättänyt jälkensä erilaisiin toimintatapoihin kuten etätyöhön ja teams-kokouksiin. Itse tautikin jyllää edelleen jopa yllättävän voimakkaasti.

Koronaa ei ole voitettu myöskään Keskipohjanmaan vaikutusalueella. Vaikka koronatartunnon määriä ei enää seurata samalla tarkkuudella kuin aikaisemmin, voi niitäkin vilkaista. Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on laskenut Soiten alueella, mutta sairaalassa hoidetaan edelleen koronasta sairastuneita. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa 15 koronapotilasta, mutta onneksi teho-osastolla ei ole ketään.

Koronan takia testataan edelleen runsaasti ja kotitestejä tehdään. Soiten alueella otettiin viime viikolla 1 550 koronatestiä, joista positiivisia oli 863. Tämä on iso määrä. Viralliset luvut kertovat virallisista testeistä. Mukana eivät ole kotitestauksessa todetut tapaukset, joten todellinen lukema on vielä tätä suurempi. Aika tyypillistä tuntuu olevan, että kotiin ostetaan testejä ja niitä tehdään useampikin, jos on syytä epäillä tartuntaa tai on saanut flunssan oireita.

Myös monilla työpaikoilla on nyt havahduttu siihen, että koronatartuntoja on edelleen siitä huolimatta, että useissa yrityksissä ohjeistetaan edelleen etätyöhön ja pitämään huolta koronaturvallisuudesta. Soiten alueella on voimassa laaja kasvomaskisuositus ja etätyösuositus, mikä voi tulla jopa yllätyksenä suurelle yleisölle, että näin edelleen on. Aika usein ihmiset liikkuvat julkisissa sisätiloissa ilman maskia.

Myös Ylivieskassa, Nivalassa, Sievissä ja Alavieskassa toimiva Peruspalvelukuntayhtymä Kallio kertoi maanantaina, että koronatilanne jatkuu sen alueella ongelmallisena. Palveluasumisessa on todettu useita koronatartuntoja ja osastohoidossa on ollut 10–15 koronapotilasta.

Koko sairaanhoitopiirin eli Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä höllensi tiistaina koululaisten maskisuositusta. Sen sijaan maskin käyttöä suositellaan edelleen julkisissa sisätiloissa liikuttaessa, koronavirustestiin hakeutuessa sekä esimerkiksi joukkoliikenteessä etenkin ruuhka-aikana.

Koronatartunnoilla on käytännön seurauksia esimerkiksi terveydenhoitoon. Koronatartuntojen vuoksi Kallion henkilöstöä on pois työstä, Keski-Pohjanmaalla samoin. Soiten henkilöstöjohtaja Eija-Liisa Heikkilä arvioi Keskipohjanmaassa, että käytännössä tilanne on johtanut siihen, että Tehyn työtaistelutoimena julistamaa työvuorojen vaihtokieltoa ja ylityökieltoa ei ole voitu noudattaa.

Korona voi olla rokotetuille ja perusterveille ihmisille usein kuin normaali flunssa. Silti se aiheuttaa sairauslomia, hankaloittaa elämää ja voi olla edelleen vakava sairaus osalle ihmisistä. Koronaturvallisuutta ja huomaavaisuutta on syytä edelleen korostaa. Käsihygienia, käsidesin käyttö, turvavälit ja kasvomaski ovat siis edelleen paikallaan.

Kysymys ei ole pelkästään meistä itsestämme vaan muista ihmisistä.

