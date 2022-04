TV-viikon valinta: Verkkosarjakuvana ja sarjakuvakirjoina ihastuttanut Alice Osemanin teiniromanssi Heartstopper sai laadukkaan tv-sovituksen

★★★★★

Heartstopper.

Ohjaus Euros Lyn, 2022

Netflix pe 22.4.

Nuorille aikuisille romaaneja kirjoittanut britti Alice Oseman (s. 1994) laajensi debyyttinsä Solitairen (2014) sivuhahmot – Charlie Spring, 15 ja Nick Nelson, 16 – verkkosarjakuvaksi (webcomic) vuonna 2016. Oseman on myös piirtäjä. Verkkotilaajia Heartstopperin teiniromanssille kertyi 75 000. Uusia sarjakuvia ilmestyi pari kertaa kuussa. Kirjailija haki joukkorahoitusta Kickstarterissa julkaistakseen teoksen myös sarjakuvaromaanina. Arvioimansa 9000 punnan asemasta rahoitusta kertyi 58 000. Siten Alice Oseman pystyi julkaisemaan 2018 ilmestyneestä omakustanteesta uusia painoksia. Nykyisin Heartstopperia julkaisee kaupallinen kustantamo Hachette.

Sarjakuvaromaanit olivat minulla junalukemisena. Vein Heartstopperit kierrätykseen kirjastoon. Ilokseni niitä ei seuraavana päivänä näkynyt Tuo tullessasi, vie mennessäsi -kärryssä. Aika vastustamaton on nyt ilmestyvä kahdeksanosainen tv-sovituskin. Laadun takana on kokenut tv-ohjaaja Euros Lyn. Nickin äidin rooliin on saatu Maailman Paras Näyttelijä, Oscar-voittaja Olivia Colman. Pääosassa ovat kuitenkin piirroshahmojaan hyvin vastaavat nuoret, ensikertalainen Joe Locke Charliena ja kokenut Kit Connor Nickinä. Ystävinä erottuvat Yasmin Finney Ellenä, William Gao Taon roolissa ja Corinna Brown Tarana.

Heartstopper kertoo erilaisista teineistä. Brittisarja jatkaa norjalaisen Skamin, amerikkalaisen Love, Victorin ja ruotsalaisen Young Royalsin linjalla. Charlie tapaa Nickin, Tao-poika ihastuu transtyttö Elleen, Tara taas on lesbo. Saarnaamatta Heartstopper viestii herkkyydestä, kiltteydestä ja ystävällisyydestä sekä omaksi itsekseen vapautumisen tärkeydestä.

Sarjassa käydään koulussa, kotibileissä ja keilaamassa, jutellaan mukavia ja vakavia. Kevyen, komediallisen teiniromanssin varjolla esiin tulevat myös kiusaaminen, homofobia ja mielenterveyden ongelmat. Viikolla vietimmekin Opiskelijoiden mielenterveyspäivää.