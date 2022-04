Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Viihteessä voi käsitellä muitakin kuin heteroita

Netflixin teinisarja Heartstopper (pe 22.4.) sekä elokuva Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuudet tuovat tarinoihin mukaan muitakin kuin He-Man-heteroita. J.K. Rowlingin uuden filmisarjan pontimena on nykyisten vihamiesten – paino sanalla miesten – keskinäinen nuoruudenrakkaus. Toisaalta Rowling on maailman tunnetuin transfoobikko, joten häneltä yksi askel eteen on toinen taakse.

Heartstopperissa ihastelin sitäkin, miten helposti nuorten huulilta putoaa neutraali englannin ”they”, silloin kun ei tiedetä tai haluta ilmaista sukupuolta, tai puhutaan muunsukupuolisista. Puhe on käytöstapoja, ystävällisyyttä, huomioimista ja tilan antamista muillekin kuin vain itsensä kaltaisille.

They-pronominia on käytetty yksikössä englannin kielessä ensimmäisen kerran vuonna 1350. Ei mitään uutta auringon alla. Ja jos tulee, sen voi opetella.