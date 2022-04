Koronatartunnat lievässä laskussa Soiten alueella – Pääsiäisen jälkeen koulujen maskisuosituksesta luovutaan

Koronatartuntojen määrä jatkuu edelleen korkeana Soiten alueella, mutta tartuntojen määrässä on havaittavissa lievää laskua. Alueen koulujen kasvomaskisuosituksesta luovutaan, vaikkakin Soiten alueella on edelleen voimassa yleinen kasvomaskisuositus sekä hybridimallinen etätyösuositus.

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui keskiviikkona arvioimaan koronavirusepidemian alueellista tilannekuvaa ja suosituksia.

Viimeisen 14 vuorokauden aikana Soiten testauksessa on todettu yhteensä 1 648 koronavirustartuntaa ja 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 2 129 sataatuhatta asukasta kohden.

Viime viikolla Soiten näytteenotossa todettiin yhteensä 863 uutta koronavirustartuntaa. Kaikki tartunnat eivät kuitenkaan tule Soiten terveydenhuollon ammattilaisten tietoon, sillä kotitestausta suositellaan ensisijaisena testausmenetelmänä.

Alueella on edelleen voimassa laaja kasvomaskisuositus Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi: Julkisissa tiloissa, kuten kaupoissa ja muissa kodin ulkopuolisissa paikoissa Julkisessa liikenteessä, koulukuljetuksissa sekä riskiryhmäläisten kyydityksissä Asioitaessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä Koronatestiin hakeutuessa Kasvomaskia suositellaan käytettävän myös muissa tilanteissa niin sisä- kuin ulkotiloissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Koronavirusnäytteitä otetaan Soitessa viikoittain noin 1500 kappaletta. Viime viikolla koronavirustesteistä yli puolet olivat positiivisia.

Osa näytteistä lähetetään tarkempaan analyysiin eli sekvensointiin, jotta saadaan virusvariantit selvitettyä.

Valtaosa sekvensoiduista näytteistä on ollut omikronin BA.2 varianttia, joka tarttuu erittäin helposti.

Sairaalakuormitus on säilynyt samalla tasolla useamman viikon ajan. Tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa 15 koronapositiivista potilasta. Teho-osastolla on ollut koronaviruspotilaita hoidossa viimeksi tammikuussa.

Alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä päätti lieventää kasvomaskisuositusta koulujen osalta. Pääsiäisen jälkeen kasvomaskisuositus ei enää koske alueen alakouluja, yläkouluja, toisen asteen oppilaitoksia, korkeakouluja tai yliopistoja.

Soiten alueella on kuitenkin edelleen voimassa laaja kasvomaskisuositus.