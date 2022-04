Suomalainen sensei pudottaa uutispommin: "Kaikki on hyvin" – Maamme ainoa zenbuddhalainen pappi korostaa rauhallisen mielen ja kehon yhteyttä



Zenbuddhalainen pappi ja sensei Mitra Virtaperko sytyttää kynttilän Buddhan alttarille Tampereen Zen Centerissä. Virtaperko on opiskellut zenbuddhalaisuutta muun muassa asumalla kaksi vuotta ruotsalaisessa luostarissa.

Tampere Kaikki on hyvin. Lause on suorastaan vallankumouksellinen, jopa rienaava aikana, jolloin Euroopassa käydään sotaa ja sodan kammottava pelko on levinnyt ihmisten sydämiin.