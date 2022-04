Kinovlogissa fantasiaa ja kauhua – Kino-Keskipohjanmaan käsittelyssä Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuudet sekä The Twin – Paha kaksonen

Kino-Keskipohjanmaan verkossa ja näköislehdessä ilmestyvä pääsiäisen videoblogi käsittelee sekin fantasiaa ja kauhua Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuuksien ja kotimaisen, kansainvälisen yhteistuotannon The Twin – Pahan kaksosen myötä. Kummastakin ensi-iltaan tulleesta elokuvasta nähdään näytteet ja niille annetaan ansaitut täysosumapisteet.

Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuudet (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore). Ohjaus David Yates. Käsikirjoitus J.K. Rowling ja Steve Kloves. Kuvaus George Richmond. Pääosissa Jude Law, Mads Mikkelsen, Eddie Redmayne, Jessica Williams. 142 min. K12. Bio Rex, Kokkola. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari. Kino Virta, Kalajoki.

★ ★

Mitähän nimessä mainostetut Dumbledoren salaisuudet oikein ovat? Eikö suurin osa niistä paljastettu jo Ihmeotukset-sarjan aiemmissa elokuvissa? Viisaalla Dumbledorella on veriveljeys pahis Grindelwaldin kanssa. Siitä syystä Tylypahkan velhokoulun tuleva rehtori ei voi käydä hyökkäyssotaa entistä ystävää vastaan. Siitä päästäänkin spoilereita vältellen Natoon p-u-o-l-u-s-t-u-s-liittona.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuuksien vuoroin laiska, toisinaan ylensyönyt käsikirjoitus ja haukotuttavat kliseet muuttuvat uskomattomalla tavalla ajankohtaisiksi Venäjän syyllistyessä ihmisoikeusrikkomuksiin Ukrainassa. Elämme todellakin maailmassa, jossa käydään hyvän ja pahan taistelua. Elämästä on tullut elokuvaa. Ilmaislipun saaneilta on uloskäynti teatterista suljettu, eivätkä sohvalle jääneetkään voi vaihtaa kanavaa.

Grindelwaldin valtaannousu velhomaailmassa vertauskuvana Putinista sekä äärioikeiston Le Penin uhka Ranskan vaaleissa, Trumpista puhumattakaan, eivät tee kolmannesta Ihmeotukset-filmistä itseään parempaa. Se ihmetyttää, sillä David Yates on ohjannut tasokkaita Harry Potter -elokuvia (Feeniksin kilta, Puoliverinen prinssi, Kuoleman varjelukset) sekä koko Ihmeotukset-sarjan. Pääosissakin ovat nyt parhaat mahdolliset näyttelijät. Silti Dumbledoren salaisuudet jää latteaksi. Efektitäyteinen tekele muistuttaa Pottereiden ja Ihmeotusten trailereihin ahdettua sarjatulta. Edellisen viehättävä porukkahenki ja seikkailu sekä jälkimmäisen katsomiskelpoiseksi pelastanut leikillisyys loistavat uutuudessa poissaolollaan.

Tarinaan luodaan suloisia olentoja, jotta niitä päästään tappamaan seuraavissa kohtauksissa. Sääliksi käy K12-ikärajan varjolla näytökseen tuotuja pienimpiä. Potterit ja Ihmeotukset eivät koskaan olleet väkivallattomia. Luonteettomammat nykysankarit ja löyhempi toverillisuus sekä kerronnan kaikinpuolinen hajoaminen tekevät Dumbledore-filmistä kaoottisen ja turvattoman oloisen. Huoltajan sylille voi olla tarvetta viimeistään kotona.

Ihmeotukset sijoittuu kuvitteelliseen aikaan ennen Harry Potteria. Siitä on tehty toisaalta aikuisempi, toisaalta lapsellisempi sarja. Veikeyttä on ärsyttävyyteen asti. Kun yli satapäinen sali ihastelee Liskon ja Theseuksen tanssia, jonka tyyli on lainattu jostain Atte Kilpisen Hunt-soolon ja twerkkauksen väliltä, on pakko myöntää, että Dumbledoren salaisuudet välillä onnistuukin tavoitteissaan. Eddie Redmayne ja Callum Turner mainioina velipoikina tuovat kerrontaan kaivattua yhtenäisyyttä. Erinomaiset veteraanit Jude Law (Dumbledore) ja Mads Mikkelsen (Grindelwald) pitävät pitkiä kohtauksia kasassa pelkällä tahdonvoimalla. Naiset jäävät nyt sivuun koristeiksi – poikkeuksena upea Jessica Williams taikaope Landena, joka hallitsee jokaista kohtaustaan.

Nostalgisia yhteyksiä alkuperäisiin Harry Pottereihin yritetään nytkin solmia. Tylypahkassa vierailu ja velhokoululaisten pöydissä istuminen jäävät turistimaisiksi pistäytymisiksi. Jokaiselle pyritään tarjoamaan jotain, mutta kovin vähän jää kellekään käteen. Visuaalisuus - lavastus, digitehosteet, George Richmondin kuvaus - vilisee silmissä. Kaikki tuntuu keinotekoiselta (esimerkkinä lippusalkokohtaukset), joko liian runsaalta tai pelkistetyltä. Perspektiivin syvätarkkuus vaihtelee levottomasti, jolloin kuviin on vaikea kiinnittyä. Satukin kaipaa pitävää perustaa.

Tylypahkassakin pistäydytään nostalgisesti. Dan Foglerin hauska rooli on uutuuden valopilkkuja. JAAP BUITENDIJK/WARNER BROS

The Twin – Paha kaksonen. Ohjaus Taneli Mustonen. Käsikirjoitus Taneli Mustonen ja Aleksi Hyvärinen. Kuvaus Daniel Lindholm. Pääosissa Teresa Palmer, Tristan Ruggeri, Steven Cree. 109 min. K16. BioRex, Pietarsaari. Bio Rex, Kokkola.

★ ★ ★

Ennen kuolemaansa, mestariohjaaja Michael Powell suunnitteli viimeistä filmiään Kirkkonummen Hvitträskiin. Elokuva olisi ollut uusi kauhuooppera Edgar Allan Poen Usherin talon häviöstä. The Twin – Pahan kaksonen tapahtuu ”Suomen koillisrajalla”, mutta on kuvattu Virossa. Silti sen synkän luonnon keskellä sijaitsevien talojen arkkitehtuuri mustine kattoineen äkkiseltään muistuttaa Hvitträskin muotokielestä. Vanha ”suomalainen” suvun koti, johon Rachel (Teresa Palmer) ja miehensä Anthony (Steven Cree) muuttavat Yhdysvalloista poikansa Nathanin kuoleman jälkeen, sekä myös paikkakunnan tietäjänainen Helenin (Barbara Marten) talo muistuttavat ulkoisesti toisiaan. Rakennukset ovat The Twinin tärkeimmät kuvauspaikat. Kumpikin asumus on samalla tavalla pääosassa kuin filmin keskeiset roolit.

Arkkitehti Juhani Pallasmaan käänteentekevä kirja elokuvan ja arkkitehtuurin suhteista, The Architecture of Image – Existential Space in Cinema (2001), toi uuden tavan lähestyä filmikerrontaa. Teos kehotti katsojaa astumaan kuviin kuin Buster Keaton elokuvamodernismin perusteoksessa Sherlock Jr. (1924). Toki olimme filmejä katselleet tällä tavalla aiemminkin, mutta tiedostamattamme.

Taneli Mustosen The Twin kutsuu yleisöä kulkemaan tarinataloissa, huoneissa, käytävillä ja portaikoissa keksittyjen hahmojen rinnalla. Pääsemme asuttamaan elokuvantekijöiden luomaa mielikuvapalatsia. Freudin ja Jungin psykoanalyysissä talo edusti ihmistä ja psyykeä. The Twinin paluumuuttajat olisivat voineet miettiä asiaa toiseenkin kertaan. Niin synkkä ja luotaantyöntävä Rachelin, Anthonyn ja kaksospoika Elliotin uusi koti on.

Vaikuttavia krediittejä kerännyt Teresa Palmer (Warm Bodies, Knight of Cups, Hacksaw Ridge) on nappivalinta pääroolin äidiksi, joka joutuu punnitsemaan, mikä öisissä näyissä on totta ja mikä painajaista. Rachelin ahdistus tuo mieleen Amy Adamsin kauhujutusta Nainen ikkunassa (2021) sekä Elisabeth Mossin uusimmasta The Invisible Manista (2020). Erona on se, että The Twinissä naisen huoli aiheutuu miestäkin enemmän omasta lapsesta.

Isän ja aviopuolison osassa Steven Cree (Outlaw King, Churchill) jää käsikirjoituksen ja tulkinnan kannalta kalvakammaksi, vaikka epäilyksiä Anthonyn petollisuudesta luodaankin. Näyttelijässä on kuitenkin Andrew ”Walking Dead” Lincolnin tyylistä korutonta karheutta, mikä sopii ”suomensukuiselle” hahmolle. Vanhempien rooleissa Palmer ja Cree eivät sorru ylinäyttelemiseen, mikä lisää uskottavuutta.

Lapsinäyttelijä Tristan Ruggeri onnistuu kaksosena ohjaajan tuella yli odotusten. Elliot/Nathan on alussa tyhjä taulu, jonka katsoja mielessään täyttää käsikirjoituksen vihjeistä. Myöhemmin kaksospoikien muotokuva täydentyy ja Ruggerin suoritus saa vivahteita. Kaksonen on kaiku kaikista kauhufilmien pahoista lapsista. Ovelle pyjamassa saapuva Elliot (vaiko Nathan?) tuo mieleen Stephen Kingin tv-sarjan Salem’s Lot – kauhujen kaupunki (1979). Kerubit on usein kuvattu taiteessa vaalein tai kultahiuksin. The Twinin kaksonen korpinmustine kiharoineen on pirun enkelöinen. Raamatun kuvituksissa kerubit pitelevät käsissään sirppiä ja viljaa. Samoin The Twinin äidin painajaisissa. Mielleyhtymä pojasta ja unen sirpistä vie ajatukset kertomukseen Jumalasta, joka vaati Abrahamia uhraamaan poikansa Iisakin. Miten kaksosen käy?

Vanha naapuri Helen on neljäs kantava rooli. Onneksi ohjaaja Mustonen ja käsikirjoittajakumppani Aleksi Hyvärinen – miehet ilkeän Bodomin (2016) takana - painottavat näyttelijäsuorituksia yhtä paljon kuin tunnelmaa luovia tehokeinoja ja visuaalista mahtipontisuutta sekä tahallisen räikeitä ääniefektejä. Panu Aaltion elokuvamusiikki poikkeaa virkistävästi tekijän aiemmasta sävelkielestä, eikä latistu genren kliseisiin, vaikka mausteena kuullaan pikku viittauksia Carmina Buranaankin.

The Twin – Pahan kaksosen katsomisnautinto koostuu kauhuperinteen mukailusta ja siitä irtautumisesta. Vaikutteita ei ole nielty pureksimatta. Ne sovitetaan omannäköiseksi sikermäksi, josta välittyy innostus ja rakkaus lajiin. Suljetun yhteisön pahaenteinen outous viittaa Rosemaryn painajaiseen (1968). Epäilyttävä poikalapsi vie ajatukset The Omen -elokuviin. Matka mökkihöperyydestä mielen järkkymiseen muistuttaa Polanskin filmeistä Inho (1965) ja Vuokralainen (1976). Naisen kukkaseppel bakkanaalissa nyökkää Midsommar – loputtoman yön (2019) rituaaleihin.

Kuvaaja Daniel Lindholm on avainasemassa. Kamera löytää joka hetkeen jotain kiinnostavaa. Kuvaus ottaa kaiken irti paikan hengestä, muotojen outoudesta ja niiden rinnastuksista ikkunoiden värillisten mosaiikkilasien heijastuksia myöten. Kuvasto on lavastuksia myöten niin monisyistä ja rikasta, että pohjatarina joutuu sen kanssa jo epäsuhtaan. Kaikkea ei perustella tyydyttävästi. Näkyjä voi ihastella, mutta loppuratkaisuihin pettyy. Käänteitä on matkan varrella liian monta. Lisäkierteet tuntuvat selittelyltä ja syövät kokonaisvaikutelman väkevyyttä.

Silti ylettömimmillään, hullunkurisimmillaankin The Twin – Paha kaksonen on kekseliäs ja viihdyttävä kauhupaketti, vaikka sen elokuvallinen tasapaino heittelehtii samassa tahdissa kuin Rachel-äidin aivoitukset.