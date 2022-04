Lukijan mielipide: Jatkuvapeitteinen metsäkäsittely estettävä

Tilastot osoittavat, että Suomen metsien hoitokäytännöt ja käyttömäärät ovat osoittautuneet kaikin puolin oikeaksi. Metsien tilanne on muuttunut vuosikymmenien jopa satojen vuosien aikana hyvään suuntaan.

Puuston määrät ovat lisääntyneet merkittävästi, metsät ovat terveitä, teollisuudella on ollut mahdollisuus käyttää riittävät määrät puuta erilaisten tuotteiden valmistamiseen.

Jatkuvapeitteisellä metsän käsittelyllä aiheutetaan merkittäviä vahinkoja Suomen metsille, mikäli sen annetaan laajentua metsien käsittely ja hoitomuodoksi.

On hakkuukohteita, joissa on käytetty jatkuvapeitteistä metsänkäsittelyä. Nämä kohteet olisi ennen vuonna 2014 tehtyjä muutoksia yksityismetsälakiin aiheuttaneet tilan metsien rauhoittamisen. On poistettu merkittävässä määrin parhaassa kasvussa olevia puuyksilöitä ja jäljelle on jäänyt puusto, joka vaatii vuosien, jopa vuosikymmenien ajan toipuakseen.

Luontopaneelin raportissa: jatkuvapeitteisen metsäkäsittelyn laajentaminen puuntuotannossa vähentää luontohaittoja ja voi olla taloudellisesti kannattavaa.

Aivan oikein, kannanotto on varovainen sen takia, että ei ole tarkkoja laskelmia puuntuotannon ja kannattavaisuuden osalta. Pitäisi olla ainakin useiden vuosikymmenien ajalta tietoa ja havaintoja siitä, mitä vaikutuksia toimenpiteillä on: puun kasvuun, tuotannon kannattavaisuuteen, hiilinielujen määrään ja luontohaittoihin.

Ilmastovaikutukset ovat hallinnassa metsien hyvän hoidon ja oikein mitoitettujen hakkuumäärien kautta. Ilmastovaikutuksia on mahdollista parantaa vain riittävien metsälain mukaisten hoitohakkuumäärien kautta.

Hakkuumääriä on mahdollisuuksia lisätä merkittävästi metsien viimeisen inventointilukuihin nojautuen.

Metsien kasvu ylittää käyttömäärät 20 milj. m3 /vuosi. Ennusteen mukaan hakkuumääriä on mahdollista lisätä lähivuosina 80 milj. m3 ja muutaman vuoden kuluttua 90 milj. m3/vuosi Tämä mahdollisuus on saatu nykyisin käytössä olevien järkevien metsien hoito ja hakkuumäärien kautta.

On aivan selvää, että jatkuvapeitteinen metsänhoito ja käyttö aiheuttaa merkittävässä määrin puun tuotantomäärien laskun ja korjuukustannuksien merkittävän nousun.

Hyvin usein hakkuutoimenpiteen yhteydessä poistetaan kohteessa merkittävässä määrin parhaiten kasvavia puuyksilöitä ja jäljelle jää huonommin kasvavia puita, joiden oletetaan virkistyvän ja täyttävän poistettujen parhaiden puiden aukon. Näin ei tule käymään, metsien kasvua eri olosuhteissa seuraten olen huomannut, että alikasvustoksi jäänyt puusto toipuu hyvin hitaasti jos ollenkaan.

Jatkuvapeitteistä metsänkäsittelyä en pystyisi toteuttamaan omassa enkä vieraan metsässä, koska se on niin järjen vastaista.

Kun liikkuu Suomen metsissä, on nähtävissä hyvin kasvavia hoidettuja eri ikäisiä taimikoita, nuoria hoidettuja eri ikävaiheessa olevia ja varttuneita metsiä sekä avohakkuualueita, jotka odottavat taimien istuttajia ja joissa on nähtävissä vuoden parin päästä kasvunsa aloittava metsä.

Näitä kohteita odotan näkeväni jatkossakin ja kasvavassa määrin.

Mauno Isohanni,

metsätalous-insinööri,

piiripäällikkö,

eläkeläinen