Koronapandemian tuomaa maskisuosituksia höllennetään kilvan eri sairaanhoitopiirien alueilla. Koronavirustartuntojen määrät eivät kuitenkaan näytä laantuneen, kuin osittain.

Tartuntoja riittää, koronaviruksen ilmaantuvuusluku on edelleen korkea Soiten alueella.

Viimeisen 14 vuorokauden aikana Soiten testauksessa on todettu yhteensä 1 648 koronavirustartuntaa ja 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 2 129 sataatuhatta asukasta kohden.

Viime viikolla Soiten näytteenotossa todettiin yhteensä 863 uutta koronavirustartuntaa.

Koronavirusnäytteitä otetaan Soitessa viikoittain noin 1500 kappaletta, eli viime viikolla koronavirustesteistä yli puolet oli positiivisia. Osa näytteistä lähetetään tarkempaan analyysiin, sekvensointiin, virusvariantin selvittämiseksi.

Valtaosa sekvensoiduista näytteistä on ollut omikronin BA.2 varianttia, joka tarttuu erittäin helposti.

Soiten alueella suosituksena on, että ensisijainen koronatesti tehdään kotitestillä. Jos on tarve päästä Soiten koronatestiin, se on myös pääsiäisviikonlopun aikaan mahdollista Kokkolan pääterveysasemalla kello 8-16 välisenä aikana, sekä lapsille lasten päivystyksessä 24/7.

Ennen saapumista näytteenottoon tulee kuitenkin soittaa ja varata aika ensin.

Pääsiäisen pyhät tuovat muutoksia koronatestauksiin Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella sekä Kalajoella.

Kummallakaan alueella ei pitkänä viikonloppuna järjestetä koronatestauksia.

Pohjois-Pohjanmaan alueella koronaepidemiatilanne on säilynyt huhtikuun puoleen väliin tultaessa tasaisena, vaikka koronapotilaiden määrät etenkin perusterveydenhuollon vuodeosastoilla ovat edelleen korkealla tasolla.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa potilasmäärät ovat säilyneet päivittäisen 15–20 potilaan tuntumassa.

Tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä ei ole noussut.