Lukijan mielipide: Suomen suunta on Nato – maamme turvaksi

Kuvat Ukrainan sodasta vetävät kenen tahansa kasvot vakaviksi. Euroopassa ei ole sodittu vastaavasti sitten toisen maailmansodan, jolloin natsi-Saksa murskattiin. Ukrainan sodan siviiliuhrien osalta, Venäjä jatkaa Neuvostoliiton viitoittamalla terrorin tiellä, eikä tee sodassa eroa siviilien tai sotilaiden välillä – kaikki ukrainalaiset ovat tykistön, panssarivaunujen ja kiväärinlaukausten kohteita. Itänaapurimme syyllistyy verisiin sotarikoksiin, joita kenenkään meistä ei pidä unohtaa – näin venäläiset kohtelisivat meitäkin. Jokainen syntiä tehnyt venäläinen onneksi ansaitsee tuomionsa niin maan kuin taivasten valtakunnassa.

Sodan alussa Sauli Niinistö totesi naamiot riisutuiksi. Venäjästä ei ole koskaan tullut demokratiaa, eikä sillä ole siihen mitään edellytyksiäkään. Venäjällä on ollut demokratia lyhyen aikaa 1990-luvulla, ja sen jälkeen Putin on johdonmukaisesti palauttanut Venäjää kohti asevarustelun ja puskurivyöhykkeiden maailmaa. Haluammeko tätä epävarmuutta rajalle? Näin ei voi jatkua.

Suomen paikka on Natossa, koska puolustusliiton perimmäinen tarkoitus on välttää sodan syttyminen. Sotatilanteessa Nato taas auttaa Puolustusvoimiamme siinä pyhässä tehtävässä, josta se on jo aiemmin selvinnyt – Suomen valtiollisen itsenäisyyden puolustamisessa. Pidetään Suomi sotilaallisesti suojattuna, siis kyllä Natolle. Lopuksi toivon ukrainalaisille hyvää menestystä sodan kolmannelle kuukaudelle. He nimittäin käyvät Suomen tapaan toista talvisotaa – yksin.

Manolis Huuki,

valtiotieteiden kandidaatti,

reservin luutnantti,

kaupunginvaltuutettu (ps.),

Kannus