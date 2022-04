Pääkirjoitus: Pääsiäinen antaa tilaisuuden levätä ja rauhoittua

Pääsiäinen tuo parhaimmillaan erityisen tarpeellisen hengähdystauon heille, joilla se on mahdollista. Monelle pääsiäinen edustaa lyhyttä lomaa, jonka aikana voi levätä, ulkoilla, syödä hyvin ja viettää aikaa läheisten kanssa. Trullit ovat liikkeellä, lapset tekevät kevään keltaisia piirustuksia ja pääsiäiskokot palavat pitkän tauon jälkeen.

Pääsiäisen pääkirjoituksen voit katsoa myös videolta:

Pääsiäinen on kristinuskon vanhin ja tärkein juhla. Pääsiäinen kokonaisuudessaan on suosittu kirkkopyhä evankelisluterilaisessa kirkossa, kiirastorstain ehtoollisesta pääsiäisyön messuun ja pääsiäispäivän tapahtumiin osallistuvat seurakuntalaiset tavallista aktiivisemmin. Hiljentyminen voi olla osa pääsiäiseen rauhoittumista.

Raskaiden koronavuosien jälkeen syttynyt Ukrainan sota on aiheuttanut tunteen, että elämä ei palaa ikinä ennalleen. Korona on aiheuttanut paljon pahaa, mutta on se myös yhdistänyt ihmisiä ja saanut iloitsemaan siitä, kun jälleen saa mennä, tehdä ja kokoontua. Yhteinen huoli, yhteiset keskustelunaiheet ovat parhaimmillaan yhdistäneet meitä. Valitettavasti samaan aikaan osa ihmisistä on syrjäytynyt entisestään monenlaisten rajoitusten takia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kahden vuoden takainen pääsiäinen on jäänyt voimakkaasti mieleen, koska silloin oli koronapandemia alussa ja rajoitukset hyvin voimakkaita. Puhuttiin kotona pysymisestä ja korostettiin, että ei saa mennä mökille eikä matkoille. Meillä tuo aurinkoinen pääsiäinen vietettiin kotipiirissä ja läheiseen vanhukseen pidettiin yhteyttä puhelimitse. Piti jopa miettiä, saako nyt lähteä kävelylle vai miten kotona pysymisen ohjetta tuli toteuttaa. Järki tuli mukaan vähitellen.

Ukrainan sota on toisenlainen järkytyksen aihe kuin korona. Kun Euroopan turvallisuustilanne on järkkynyt perustuksiaan myöten, tietää, että mikään ei palaa ihan ennalleen. Ihmiset yrittävät selviytyä sodan keskellä. Suuri määrä ihmisiä, myös lapsia, on kuollut ja paennut kodeistaan. Moni meistä onkin kohdistanut huolen ja huomion ukrainalaisiin ei niinkään siihen, miten Euroopan turvattomuus tai turvallisuus meihin itseemme vaikuttaa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan kuohuttaa, suututtaa ja surettaa. Voimattomuus käsittämättömän edessä on pahinta. Siksi tekee mieli tehdä oma pieni osuutensa ja vaikkapa yrittää auttaa ja ottaa hyvin vastaan Suomeen tulevat ja turvaa hakevat ukrainalaiset.

Omaan pääsiäiseen voi kaiken keskelläkin mahduttaa hengähdystauon, pitää huolta läheisistä, vaikkapa omasta itsestäänkin.

Hyvää pääsiäistä!

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.