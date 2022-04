Jouni Nikulan kolumni: Tuulivoimasta tulee hankalampi kysymys siinä vaiheessa, kun sitä aletaan rakentaa omalle takapihalle – Kälviäläisten ja ullavalaisten ihmetys on täysin ymmärrettävää

Tuulivoima on hankala asia. Varsinkin silloin, kun sitä aletaan rakentaa omalle takapihalle.

Kälviällä ja Ullavassa ollaan nyt siinä tilanteessa. Isoja tuulipuistoja suunnitellaan kolmeen kohteeseen; Välikylän ja Alikylän välisiin metsiin, Ullavan kirkonkylän lounaspuolelle ja Ullavan Tuohimaan alueelle.

Tuorein hanke on Prokon Wind Energy Finland Oy:n niin sanottu Rautajalan tuulipuisto. Maaliskuun lopulla vuokraustarjousta käytiin esittelemässä maanomistajille. Samalla valittiin maanomistajaryhmä, jonka vajaan kymmenen hengen kokoonpanosta paikallisilla vaikuttaa olevan selkeä käsitys.

Tuulivoiman hyviä puolia on paljon. Tuorein tulokulma on se, että uusiutuvalla energialla voidaan päästä irti Putinin sotakoneelle rahaa takovasta idän fossiilisesta energiasta. Venäjälle vanhoillisista energialähteistä irtautuminen on lähes yhtä iso kauhistus kuin vanhoillisista arvoista luopuminen.

Siksi lännen kannattaa puskea rohkeasti omaan, kestävämpään suuntaansa.

Tuulivoima voi olla lottovoitto myös yksittäiselle maanomistajalle. Haastattelin viikko sitten Prokonin projektipäällikkö Hanna Tuomista, joka ei kumonnut laskemia, joiden mukaan tuulimyllystä voi saada jopa 30 000 euroa vuodessa. Vuokratuloihin vaikuttavat kiinteistön pinta-ala suhteutettuna alueen pinta-alaan, voimaloiden kokoon ja lukumäärään sekä sähköstä saatava hinta.

Mutta sitten on se toinen puoli. Osa metsistä, joihin tuulivoimaa nyt suunnitellaan, on minullekin läheisiä. Erämaan tunnelma muuttuu, jos nevan takana humistelee lähes 300-metrisiä jättiläisiä.

Siksi on ymmärrettävää, että tulevia hankkeita myös vastustetaan. Sen takia joukko kälviäläisiä ja ullavalaisia kokoontui Kälviän Palon pirtille torstai-iltana. Asialistalla ei ollut tuulivoimakielteisyys yleensä vaan huoli siitä, että pian esimerkiksi Alikylä on tuulivoimaloiden ympäröimä.

Metsää jää voimaloiden lisäksi siirtolinjojen alle hehtaarikaupalla.

"Onko edessä luontokato? Miten käy metsojen, teerien, maakotkien ja metsähanhien?". Näin suunniteltujen tuulipuistoalueiden ytimestä kyseltiin Palon pirtillä pidetyn kokouksen alla.

