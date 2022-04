Vili Ruuskan pääsiäiskolumni: Matti Matinpoika ei mämmillä tai suklaamunilla mässäillyt

Kuuntele kolumni tästä (kolumni luettavissa alla):

Pois alta, pajunkissat ja pikkutrullit! Pilkunviilaaja pääsee taas irti. Päästä onkin oiva verbivalinta tähän ajankohtaan – vietämmehän pääsiäistä.

Monet suomalaiset juhlat tuntuvat nimeämisperusteiltaan kummallisilta. Miksi käyttää joulusta nimenomaan nimitystä joulu tai pääsiäisestä nimitystä pääsiäinen? Juhannuksen alkuperäisen merkityksen sentään tavoittaa ja näkee jotenkuten.

Kiemuraisia ovat kielen kehityksen tiet. Kun jokin kirjainjono hitsautuu sanaksi, se on yhteiseen sopimiseen perustuvaa mutta ennen kaikkea sattumanvaraista.

Mutta se pääsiäinen. Kotimaisten kielten keskuksen mukaan pääsiäinen on johdettu – aivan – verbistä päästä. Silloin irtaudutaan syömättömyyden kahleista eli päästään paastoamisesta.

Pääsiäinen-sana vakiintui kieleemme suomen kirjakielen alkuhämärissä eli 1500-luvulla. Hypätään sinne. Matti Matinpoika – nimi keksitty mutta aikakauden nimistölle käsittääkseni mahdollinen – istuu pääsiäispöydän antimien ääressä.

Jotta hyvä tarina ei menisi pilalle aiheellisilla ja mahdollisilla pakanaepäilyillä, kastan tekstissäni Matin kristityksi. Hän tiedostaa jollakin tasolla pääsiäisen opilliset juuret tai ainakin tunnustaa siihen liittyvän uskonnon niin kuin moni aikalaisistaan.

Veikkaan silti, että tupla-Mattimme lähestyy pääsiäistä käytännönläheisesti. Vaihtoehtoinen luonnehdinta olisi maallisesti. Paasto päättyy, eli saa syödä kunnolla.

No, kunnolla ja kunnolla. Ruumiillinen työ sävyttää esiteollista aikakautta. Ollaan viljojen, kaalin ja nauriin varassa. Lihaa saadaan harvoin: lähinnä juhlapäivinä. Uskonnollisista syistä lihaa ei syödä pääsiäisenä.

Että se siitä gourmet-ateriasta.

Vuonna 2022 pääsiäispöytä notkuu useimmissa torpissa tarinamme Matin juhla-ateriaan verrattuna. On riisiä, lammasta, kanaa, salaatteja, leipää... jälkiruoaksi esimerkiksi suklaamunia, pashaa tai mämmiä.

Mämmi muuten on suomenkielinen sana, sukukielivertailun perusteella vanhahko. Pohjoissaamesta löytyy samakantainen meađmma, jonka merkitys on 'raaka', kun puhutaan leivästä tai puurosta. Raakaa menoa on mämmin syöntikin – ainakin ulkomaalaisen silmin...

No niin, horjuen hangesta takaisin ladulle. Emme puhu pääsiäisestä paaston päättymisen juhlana. Sellainen hengellinen ulottuvuus on karissut. Toisekseen useimpien suomalaisten ei tarvitse säännöstellä ruokaa tai olla aliravittuja – siis ruoan huonon saatavuuden vuoksi. Niin tuppasi olemaan asian laita puoli vuosituhatta sitten.

Alkuperäisen sanan sisäänsä kätkemän ajatuksen olemme kuitenkin säilyttäneet – no, soveltuvin osin. Samoin olemme säilyttäneet itse sanankin. Sen kehitti muuan Mikael Agricola.

Cheekiä lainatakseni: kuka muu muka?