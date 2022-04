Pääkirjoitus: Suomalaiset lapset osaavat paljon kouluun mennessään – Hyvä lukutaito ei silti ole selviö

Suomalaisten hyvää lukutaitoa pidetään selviönä, mutta itsestään taso ei pysy korkealla. Opetushallituksen mukaan suomalaisten lukutaito on keskimäärin hyvä, mutta osaaminen vaihtelee kaikissa ikäryhmissä.

Suomessa julkaistiin lukutaitostrategia viime marraskuussa. Yksi sen päämääristä on puuttua eriytymiskehitykseen ja tasata lukutaitoon vaikuttavien taustatekijöiden vaikutuksia. Näitä ovat esimerkiksi kotitausta, oppimisvaikeudet ja lukemiseen vapaa-ajalla käytetty aika.

Kaikki lapset ansaitsevat hyvän lukutaidon. Se vaikuttaa arjessa selviytymiseen, opiskelumahdollisuuksiin, ammatinvalintaan ja mahdollisuuksiin selviytyä monimutkaisessa maailmassa. Lukutaitoa on vaikkapa se, että osaa erottaa mahdollisuuksien mukaan todellisen tiedon disinformaatiosta.

Myös aikuisten lukutaidossa on parantamisen varaa. Lukutaitostrategialla pyritäänkin tukemaan kaikenikäisten suomalaisten lukutaidon kehittymistä ja kaventamaan osaamiseroja. Kun opetushallitus haluaa suomalaisista monilukutaitoisia, ovat vaatimukset jo aika isot. Monilukutaito eli vaikkapa mediatekstien, kuvien ja tilastojen tulkitseminen, lisää opetushallituksen mielestä kykyä toimia nyky-yhteiskunnassa ja ehkäisee syrjäytymistä.

Erityisesti nuorten lukutaito on heikentynyt selvästi 2000-luvulla. Vuoden 2018 Pisa-tulosten mukaan jo lähes 14 prosentilla suomalaisnuorista on riittämätön lukutaito arjen tilanteissa selviämiseen. On tärkeää, että erityisesti lapsilla ja nuorilla on mahdollisimman tasa-arvoiset mahdollisuudet lukutaitoon ja muuhunkin oppimiseen.

Huolista huolimatta tänä vuonna koulunsa aloittavien lasten lähtötaso voi olla huomattavasti korkeampi kuin heidän vanhempiensa oli vuosikymmeniä sitten. 1970–80-luvulla oletuksena oli, että lapset tulevat kouluun vähän niin kuin tyhjinä tauluina ja siellä opitaan asioita, pohjustaa kasvatustieteen professori Marja-Kristiina Lerkkanen Jyväskylän yliopistosta (KP 18.4.).

Hän kuvailee, että vuosikymmeniä sitten vanhempia lähestulkoon kiellettiin opettamasta lapsilleen lukutaitoa ennen koulun alkua. Koulunsa aloittavilla haluttiin olevan samanlainen lähtötaso. Kuusivuotiaiden esiopetus vaikuttaa suuresti pikkukoululaisten valmiuksiin koulun alkaessa.

Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa Opetushallituksesta kuvailee koulunsa aloittavia sanomalla, että "aika päteviä ekaluokkalaisia meillä alkaa olla". Holapan mukaan lapset osaavat myös tehdä kysymyksiä, kertoa asioista ja kuunnella, toimia yhdessä sekä auttaa kavereita (KP 18.4.).

Nykyäänkään kouluissa ei odoteta, että lapset osaisivat ekaluokalla lukea ja laskea vaan vanhemmat voivat huokaista helpotuksesta. Asiantuntijan mukaan tärkeämpää olisivat kuitenkin itsesäätelyn kyky ja sosiaaliset taidot. Epäilemättä ryhmätyön merkitys ja toisten huomioon ottaminen auttavat elämässä pienestä pitäen.

Lukemisen opettaminen kuuluu koululle, mutta kodin suhtautuminen vaikuttaa ilman muuta. Jos vanhemmat ja muut aikuiset lukevat itse ja lukevat lapsilleen, siirtyy lukemisen arvostus aikuisilta pienemmille. Hyvää lukutaitoa tarvitaan elämässä, mutta lukeminen on myös erinomainen harrastus.

