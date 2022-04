Raumankarin koulun vanhempainyhdistyksen kannanotto: Vetoomus erityisopettajan resurssien jakamisesta – Erityisopettajan tarve on jokaiselle sitä tarvitsevalle koululaiselle aivan yhtä tärkeä

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Tiina Kangas on esittänyt käyttösuunnitelman muutoksen, jossa esitetään yhden erityisopettajan vakanssin siirtämistä pois Raumankarin koululta. Tämä tarkoittaa sitä, että heikennetään toisen koulun resursseja vain sen takia, että jossain muualla on vielä huonommin!

Tässä on useita huomioon otettavia asioita, joihin toivoisimme vastauksia. Oppilasmäärä per erityisopettaja on vain yksi tapa mitata käsillä olevaa asiaa. Se on toki se yksinkertaisin mittari, jota voidaan tuijottaa, jos tahtotila tutkia asiaa perusteellisemmin puuttuu.

Raumankarin koulun rehtori on lukuvuosisuunnitelmassa moneen otteeseen ilmaissut huolensa resurssien puutteellisuudesta. Onko oikein lähteä entisestään karsimaan jo puutteellisia resursseja? Peda.netissä voi jokainen tutustua Raumankarin koulun rehtorin kirjoittamaan vuosisuunnitelmaan. Se on jo tällä hetkellä resurssien osalta karua luettavaa. Rehtori mainitsee muun muassa näin: ”

(Yläasteen) Puuttuvaa laaja-alaista erityisopettajaa paikkaavat jossain määrin muut opettajat ja yksi ylimääräinen koulunkäynninohjaaja.”

Montako koulunkäynninohjaajaa ajateltiin Raumankarin koululle palkata tilalle, kun erityisopettajan resursseja siirretään pois?

Raumankarin koulun vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsenten mielestä, kyseinen käyttösuunnitelma ei ole lasten edun mukainen. Lasten oikeuksien sopimuksessa, jonka myös Suomi on ratifioinut, sanotaan- "lapsella on oikeus riittäviin yhteiskunnallisiin resursseihin". On väärin säästää kuntabudjetissa lasten tulevaisuuden kustannuksella.

Lasku tulee maksettavaksi myöhemmin ja varmasti korotettuna. Päättäjien tahtotila tehdä asialle konkreettisesti jotakin tai löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja näyttää puuttuvan tyystin. Vaihtoehtoisena ratkaisuna Raumankarin koulun vanhempainyhdistys esittää Kalajoen kaupungin koulujen erityisopettajien, kuraattorien, koulupsykologien ja terveydenhoitajien resurssien kartoitusta ja tarvittavien virkojen avaamista. Näin meillä on tulevaisuudessakin mahdollisuus pysyä viiden tähden Kalajokena.

Koulussa pitäisi kuraattorin ja kouluterveydenhoitajan palvelut olla tarjolla jatkuvasti, kun lapset ja nuoret ovat paikalla. Nämä palvelut ovat erittäin tärkeitä lasten ja nuorten mielenterveyden ja opettajan jaksamisen kannalta. Tällä hetkellä kyseisiä palveluita kouluilla on rajusti supistettu. Esimerkiksi Raumankarin koululla koulupsykologi on paikalla ainoastaan sopimuksen mukaan.

Himankalaisten vanhempien pääasiallisena toiveena on, että Kalajoen kaupunki kohtelisi kaikkia kunnan lapsia ja nuoria yhdenvertaisesti ja että kaikki lapset saisivat riittävästi opetusta ja tukea riippumatta siitä, missä päin kuntaa koulu sijaitsee. Sen tulisi tarkoittaa sitä, että kunkin koulun omat erityistarpeet otetaan tässä tarkastelussa huomioon. Luokkakoot, opettajien pätevyys, sijaisten pätevyys, sijaisten saatavuus ylipäätään, koulunkäynninohjaajien määrä ja monet muut asiat vaikuttavat oppilaiden tarpeisiin. On väärin tasapuolistaa kaupungin kaikkia kouluja samalle viivalle ja sanoa, että jollain toisella on oppilasmäärään nähden liikaa ja toiselle kuuluu osa siitä. Erityisopettajan tarve on jokaiselle sitä tarvitsevalle koululaiselle aivan yhtä tärkeä.

Me Suomessa olemme ylpeitä maailman parhaasta peruskoulusta, mutta meillä on paljon uupuneita opettajia ja ajoissa riittävää apua vaille jääneitä nuoria aikuisia. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntynyt jyrkästi, mutta resursseja otetaan pois ja siirretään muualle.

Kuten Reet Einla syksyllä kirjoitti "Jokaisella lapsella on vain yksi lapsuus ja mahdollisuus hyvään alkuun ja koulukokemuksen".

Lapsuus on nyt! Lapsella ei ole aikaa odottaa että korona hellittää, tai että sota Euroopassa loppuu. Hyvät päättäjät - lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia.

Raumankarin koulun vanhempainyhdistys ry.