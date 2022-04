Venäläiset valtasivat Kreminnan kaupungin Luhanskin alueella – tiedustelutietojen mukaan Mariupolin hidas valtaaminen huolettaa venäläiskomentajia

Lontoo

Venäjän joukot valtasivat maanantaina Kreminnan kaupungin Luhanskin alueella Itä-Ukrainassa, kertoivat ukrainalaisviranomaiset. Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai kertoi lausunnossaan sosiaalisessa mediassa, että Venäjän armeija on tuonut alueelle runsaasti sotilaskalustoa.

Kreminnassa asui ennen Venäjän helmikuun lopulla alkanutta hyökkäystä lähes 20 000 ihmistä. Kaupunki sijaitsee noin 50 kilometriä koilliseen Kramatorskin strategisesta kaupungista.

Uutistoimisto AFP kertoi maanantaina, että sen toimittajat raportoivat taisteluista Kreminnan itäpuolella sijaitsevassa Rubitshnen kaupungissa. AFP:n mukaan Ukrainan armeija ampui tykistöllä ja kranaatinheittimillä venäläisten valtaamaan kaupunkiin.

Britannian tiedustelutiedot: Venäläiskomentajia huolettaa Mariupolin hidas valtaaminen

Britannian puolustusministeriön tiedustelutietojen mukaan venäläiskomentajat ovat huolissaan Ukrainassa Mariupolin kaupungin valtaamiseen käytetystä ajasta. Puolustusministeriö kertoi tiedustelutiedoistaan Twitterissä.

Mariupol on yhä valtaamatta, ja ukrainalaisten vastarinta Mariupolissa on hidastanut venäläisjoukkojen etenemistä muualla. Mariupolin infrastruktuuri on vaurioitunut pahoin taisteluissa ja myös kaupungin asukkaat ovat kärsineet.

Venäjän armeijan pommitukset Mariupolin alueelle ovat Britannian puolustusministeriön mukaan muistuttaneet pommituksia Tshetsheniassa vuonna 1999 ja Syyriassa 2016.

Venäjä ampui varhain maanantaiaamuna useita ohjuksia Länsi-Ukrainassa sijaitsevaan Lvivin kaupunkiin. Ainakin seitsemän ihmistä sai surmansa ohjusiskuissa.

Vangittuna oleva ukrainalainen oligarkki pyysi Putinilta vanginvaihtoa

Ukrainan turvallisuuspalvelu ja Venäjän valtiontelevisio ovat julkaisseet videot ehdottaen vanginvaihtoa.

Ukrainan videossa on Venäjän presidentin Vladimir Putinin läheisenä liittolaisena pidetty ukrainalaisoligarkki Viktor Medvedtshuk, joka pyytää Putinia ja Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä vaihtamaan hänet Ukrainan taistelijoihin ja asukkaisiin saarretusta Mariupolin kaupungista.

Venäjän televisiossa näytetyssä videossa sanotaan olevan kaksi brittiä, jotka ovat taistelleet Ukrainan puolella. Videolla miehet kertovat haluavansa tulla vaihdetuiksi Medvedtshukiin ja pyytävät Britannian pääministeriä Boris Johnsonia neuvottelemaan heidän vapauttamisestaan.

On epäselvää, kuinka vapaasti miehet ovat voineet puhua, eikä videosta selviä, ovatko miehet Venäjän joukkojen vai Itä-Ukrainan separatistien kiinni ottamina.

Medvetshukin on sanonut Putinin olevan hänen nuorimman tyttärensä kummisetä. Medvedtshukia epäillään muun muassa maanpetoksesta. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov ilmoitti maanantaina lupaavansa välittää tiedon Putinin vastauksesta ehdotukseen.