Klapurintie Kälviällä on suljettu toistaiseksi liikenteeltä – Vesi katkaisi jälleen liikenteen Peltokorvessa, katso video



Klapurintiellä Kälviän Peltokorvessa Ely- keskus on toimittanut paikalle kyltit, joiden mukaan tie on liikenteeltä poikki. Liikennekeskus tiedotti puoli kahdeksalta maanantai-iltana, että tiellä on vettä ja tie on poikki.