Koronatilanne jatkuu Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella vähintäänkin haastavana. Palveluasumisessa on todettu useita koronatartuntoja ja osastohoidossa on ollut 7–10 koronapotilasta. Myös Kallion henkilöstöä on poissa työstä, mikä hankaloittaa kuntayhtymän toimintaa.

– Henkilöstöä on paljon sairaana, paljon on liikkeellä koronaa sekä muita virustauteja, kertoo hoitotyön johtaja Heidi Laitila.

Huolimatta koronatartunnoista alueen tehostetun palveluasumisen yksiköissä ei ole ryhdytty rajoittamaan vierailuaikoja.

Koululaisten maskisuosituksesta luovuttiin Pohjois-Pohjanmaan alueella ennen pääsiäistä. Uuden suosituksen mukaan maskia ei tarvitse enää käyttää peruskouluissa tai toisen asteen oppilaitoksissa.

Maskin käyttöä suositellaan Pohjois-Pohjanmaalla edelleen julkisissa sisätiloissa liikuttaessa, koronavirustestiin hakeutuessa sekä esimerkiksi joukkoliikenteessä etenkin ruuhka-aikana.

Myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä on suositeltavaa käyttää maskia.

– Oireisille suositellaan aina ensisijaisesti pysymistä kotona oireiden väistymiseen saakka. Koronarokotukset ovat ylivoimaisesti tehokkain keino suojautua koronalta , muistutellaan Peruspalvelukuntayhtymästä.