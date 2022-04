Lukijan mielipide: Johtajat voivat hyvin – Hyvinvointialueen johtaja tienaa enemmän kuin pääministeri

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on aloittanut pitämällä muutamia kokouksia ja niissä on valittu johtavia viranhaltioita. Huomio kiinnittyy erityisesti hyvinvointialueelle valittujen viranhaltioiden huimiin palkkoihin aikana jolloin alalla työskentelevät hoitajat taistelevat palkkojensa puolesta hoitoalalla. Lisäksi hoitoalan vetovoimaisuus on laskenut ja alalla on kova puute työvoimasta.

Päättäjät elävät omassa maailmassaan Pohjois-Pohjanmaalla, kun katsotaan, millaisia kuukausipalkkoja päättäjät ovat johtaville viranhaltijoille päättäneet. Valintoja on tehty kaikkiaan kolmeentoista virkaan. Hyvinvointialuejohtajan kuukausipalkka on 17400 €, sosiaali-ja terveyshuollon järjestämisjohtaja 13500 €, konsernijohtaja 13500 €, OYS sairaala-ja ensiavun toimialajohtaja 13500 €, sosiaali-ja terveyshuollon järjestämisjohtaja 13500 €, sairaala-ja ensihoidon johtaja 13500 €.

Yliopistosairaalan johtaja 13000 €, alueen johtajaylilääkäri 11000 €, perhe-ja sosiaalipalvelujen johtaja 11500 €, terveyden ja sairaanhoidon johtaja 11500 €.

Kansanedustajan palkka on muuten 6600 € ja lisäksi tulee kulukorvaus vaihdellen 900-1800 € asuinpaikasta riippuen. Ministerin palkka on korotettuna tuo 50:llä prosentilla. Pääministerin palkka on muuten 13390 € kuukaudessa ja näin hyvinvointialueen johtaja tienaa runsaat 4000 € enemmän kuin pääministeri. Muut johtavat viranhaltijat ovat samalla tasolla pääministerin palkan kanssa.

Jotta kaikki ei olisi vain palkkapolitiikkaa, on alueen päättäjät keksineet uuden tulolähteen puolueille. Jokaista aluevaltuutettua kohti maksetaan 5000 € ryhmärahaa puolueille vuodessa. Kun Pohjois-Pohjanmaalla on aluevaltuutettuja 79 niin puolueille tulee vuodessa tukea 395.000 €. Koko aluevaltuuston nelivuotiskautena tätä kautta tuetaan puolueita 1.580.000 euroa veronmaksajien toimesta.

On hyvä lisäksi muistaa että puoluetukea nostettiin viimeksi 2020. Silloin korotus oli 20 % ja tuki nostettiin 29,6 miljoonasta 35,5 miljoonaan. "Siitä on lähdettävä että tähän on tultu." Näin totesi aikoinaan nykyinen aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Tölli blogikirjoituksessaan vuonna 2008.

Heikki Jokinen

Ylivieska

