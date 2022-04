Pääkirjoitus: Suomen Nato-kevät saa keskiviikkona jatkoa, kun eduskuntakäsittely alkaa

Suomen Nato-kevään yksi etappi on keskiviikkona, kun turvallisuusselonteon eduskuntakäsittely alkaa. Viime keskiviikkona pääministeri Sanna Marinin hallitus antoi eduskunnalle ajankohtaisselonteon turvallisuusympäristön muutoksesta. Totta kai selonteossa puhutaan turvallisuudesta monipuolisesti, mutta juuri nyt suomalaisten huomio on keskittynyt siihen, miten Nato-jäsenyyden hakeminen etenee. Ei edes siihen, hakeeko Suomi Naton jäseneksi. Sitä pidetään itsestään selvänä.

Suomen ja laajemmin koko Euroopan turvallisuus- ja toimintaympäristössä tapahtui iso muutos sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi helmikuussa Ukrainaan. Tilanne menee koko ajan hullummaksi ja uutiset Ukrainasta kauheammiksi. Mistään ei tule sellaista signaalia, että huoleen ei olisi aihetta. Euroopan turvallisuus on järkkynyt.

Turvallisuuspoliittisen selonteon käsittelyn yhteydessä haetaan mahdollisimman suurta yksituumaisuutta Suomessa Nato-hakemuksen jättämiseksi. Yli puolet kansanedustajista on jo ilmoittanut suhtautuvansa liittoutumiseen myönteisesti ja lisää kannattajia ilmaantuu. Vielä on heitäkin, jotka eivät halua kertoa äänestäjille Nato-kantaansa.

Kansalaisten Nato-kanta on kokenut tämän vuoden aikana historiallisen muutoksen, joka on pakottanut päättäjätkin nopeuttamaan ison asian käsittelyä. Toki Ukrainan sota on ollut kansalaismielipiteen ja valtiojohdon toimien tärkein vauhdittaja.

Suomen valtiojohto saattaa tehdä päätöksen hyvinkin nopeasti. Paljon puhuttuun toukokuuhun on vain lyhyt aika. Suomi saattaa olla Naton jäsen jo tänä vuonna, mutta Suomen omat päätökset tapahtuvat pian.

