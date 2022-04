Amerikanraudat taas esillä Urheilutalolla järjestettävässä näyttelyssä – 35-vuotisjuhlia viettävän American Car Drivers of Kokkolan vappuajot vielä kiikun kaakun



Näyttelyn ”vetonauloihin” kuuluu Joakim Söderlundin -32 Ford 5W Coupe Rodi, joka on rakennettu nykyasuunsa Amerikassa jo 1980-luvun lopulla.

– Olemme iloisia, että pääsemme taas järjestämään näyttelyn muutaman vuoden tauon jälkeen ja vielä yhdistyksen 35-vuotisjuhlavuonna, kertoo American Car Drivers of Kokkolan puheenjohtaja Maarit Pynssi. Urheilutalolla järjestettävään näyttelyyn on tulossa lähes 70 ajoneuvoa, joista puolet on autoja ja loput kaksipyöräisiä.