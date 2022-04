Kino-Keskipohjanmaan käsittelyssä kotimainen elokuva Tytöt tytöt tytöt sekä teinipojista kertova Netflix-sarja Heartstopper – Elokuva-arviossa kehutaan Tyttöjen raikasta ja railakasta otetta

Kino-Keskipohjanmaan videoblogi verkossa ja näköislehdessä keskittyy nuorisoa kuvaavaan kotimaiseen ensi-iltaan Tytöt Tytöt Tytöt sekä suoratoistopalvelu Netflixiin perjantaina ilmestyvään sarjakuvasovitukseen Heartstopper. Molempia teoksia yhdistävä tunne on kaipaus, ”ihmisen ikävä toisen luo”.

Tytöt-elokuva on paljastava näkemys nuorten naisten ajatuksista ja käytöksestä heidän luoviessaan tunne-elämän ja seksuaalisuuden villeimmässä keväässä, usein karttaa ja kompassia vailla. Näyttelijät Aamu Milonoff, Linnea Leino ja Eleonoora Kauhanen hurjissa pääosissa.

Heartstopper tarkastelee suositun sarjakuvaromaanin pohjalta viihteellisesti ja vauhdikkaasti teinipoikien välille syntyvää hellyttävää romanssia, mutta sarja tutkailee laajemminkin ystävyyden lainalaisuuksia, ennakkoluuloja sekä nuorten mielenterveyden ongelmia. Charliena ja Nickinä uudet teini-idolit Joe Locke ja Kit Connor.

Tytöt Tytöt Tytöt. Ohjaus Alli Haapasalo. Käsikirjoitus Daniela Hakulinen, Ilona Ahti. Kuvaus Jarmo Kiuru. Musiikkivalinnat Jan Forsström. Pääosissa Linnea Leino, Aamu Milonoff, Eleonoora Kauhanen, Oona Airola, Bruno Baer, Sonya Lindfors, Amos Brotherus. 101 min. K12. Bio Rex, Kokkola. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari.

★ ★ ★ ★

Tämän elokuvan tytöt puhuvat rumia, tekevät aloitteen, haluavat seksiä, ovat aggressiivisia väkivaltaan saakka, eivätkä kaiken lisäksi aja kainaloitaan. Mimmi, Emma ja Rönkkö ovat kaikkea sellaista, mitä pojille on sallittu filmeissä iät ja ajat - paheksuttavaksi tai ihailtavaksi. Onneksi Tytöt Tytöt Tytöt on paljon muutakin, vieläpä tuoreella ilmaisutavalla.

Naisen aggression kuvaajana Auli Mantila kohautti Neitoperholla (1997) ja Pelon maantieteellä (2000). Niissä näyttelijä Leea Klemola antoi vihalle kasvot. Ulkomailla ranskalaismestari Claire Denis on filmeissään todistanut, että riivinrauta on arvonimi, kun sitä tulkitsee Juliette Binoche, Isabelle Huppert tai Béatrice Dalle.

Myös Alli Haapasalon Tytöt Tytöt Tytöt ymmärtää naisten aggressiivisuutta. Mutta katsojan ei pidä säikähtää. Elokuva on tarkkanäköinen henkilöidensä kehityksestä, menneisyyden vaikutuksesta nykyisyyteen, tehdyistä mokista ja virhevalinnoista, negatiivisista ja positiivisista tunteista, umpikujista ja avautuvista poluista.

Tytöt Tytöt Tytöt kertoo nuorten naisten viikonlopuista episodimaisesti. Hahmoja ei tehdä ensisilmäyksellä miellyttäviksi. Mimmi (Aamu Milonoff) räjähtää sählypelissä, Rönkön (Eleonoora Kauhanen) iskurepliikit ovat mauttomia, taitoluistelija Emma (Linnea Leino) äksyilee harjoituksissa. Valmentaja (Sonya Lindfors) onkin aika tiukka ja ankara. Mimmiä turhauttaa äidin (Oona Airola teinin äitinä!) uusperhe, jossa uusi lapsi on syrjäyttänyt ykköspaikan sydämestä. Rönkkö ei tiedä, miten päin olisi, jotta miellyttäisi muita, mutta tekisi hyvää myös itselleen. Aika inhimillistä.

Pojat eivät joudu altavastaajiksi, vaikka tytöt ovat keskiössä. Nuorilla miehilläkin on syynsä. Kuten tyttöjen, myös poikien rooleissa on ääripäitä. Niissäkin on näyttelijöinä nousevaa kaartia: Bruno Baer, Amos Brotherus, Mikko Kauppila.

Hyvä, jos elokuvista yleensä löytää yhden uuden, kiinnostavan kasvon. Tässä on kolme. Aamu Milonoff, Eleonoora Kauhanen ja Linnea Leino kirivät toisiaan. Leinolla on monta sanatontakin bravuuria: Emman luistelun esittely ihastuneelle Mimmille, katse kameraan ennen kilpakoitosta. Suomifilmin Audrey Hepburn on löytynyt.

Tytöt Tytöt Tytöt on uuden ajan kotimainen. Seksi on suorasukaista, harvoin loppuunsa mietittyä, mutta aina suostumuksellista. Kiltein nuorukainen ei kelpaa raisulle tytölle. Sekin on okei. Ja seurustelun voi aloittaa ilman seksiäkin, eikä vain toisinpäin. Vaikka filmi aukoo uria ja puhkoo totuttua, se on yleisöystävällinen. Oikeantuntuiseen kumppaniin päädytään toiveet täyttävällä alitajuisella, silti lähes matemaattisella logiikalla.

Elokuva rikkoo kerrontaperinteitä, muttei särje koko kaavaa. Edetään palapeliä kooten. Palasia sovitellaan moneen kuvioon ennen kuin paikka löytyy ja kokonaisuus muotoutuu. Jarmo Kiuru kuvaa kanttisuhteessa 1:33. Vaikutelma ei muistuta vanhoja filmejä tai tv-ohjelmia. Elähdyttävässä kuvauksessa (yökerhon värikylläisyys, iltavalon mustavalko) on kapeiden kännyvideoiden ja TikTok-postausten välittömyyttä. Kamera ei tunge liiveihin, vaan todistaa. Kuten katsoja, se tarkkailee, ottaa etäisyyttä, mutta antaa tapahtua.

Yhteistyötä leikkaaja Samu Heikkilän kanssa voi kiittää täsmällisestä rytmistä. Musiikkivalinnat antavat kohtauksille luonteen. Asialla taas Jan Forsström, jonka eklektisillä poiminnoilla (akustisia instrumentteja, klassista sinfonista, sähköistä poppia usein samassa kohtauksessa) on telepaattinen yhteys nähtyyn. Ökypaikkojen bilekohtauksissa aistii korostettua performatiivisuutta. Se saattaa viestiä elämäntyylistä, joka ei tyydytä.

Alli Haapasalo on aiemmin ohjannut kirjailijaelämäkertafiktion Syysprinssi (2016). Käsikirjoittajista Daniela Hakulinen on ollut tv-tuotannoissa, Ilona Ahtille tämä on ensipitkä. Kaikille heistä Tytöt Tytöt Tytöt on luovan kasvun aimo loikka.