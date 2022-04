Keskusta ja SDP viestivät olevansa valmiita tarvittaviin ratkaisuihin, vihreiltä vihreää valoa Nato-jäsenyydelle

Helsinki

Eduskunta on aloittanut Nato-jäsenyyttä koskevan ajankohtaisselonteon käsittelyn. Keskustelun odotetaan vievän useita tunteja.

Avauspuheenvuoron pitänyt ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) totesi, että Suomen ja Ruotsin samanaikaiset liittymisprosessit Natoon helpottaisivat varautumista Venäjän mahdollisiin reaktioihin. Haavisto sanoo pitävänsä tärkeänä, että Suomi ja Ruotsi pyrkivät tekemään ratkaisuja suurin piirtein samassa aikaikkunassa ja samansuuntaisesti.

Haaviston mukaan myös selonteon valmistelun aikana oltiin tiiviissä yhteydessä Ruotsiin.

Haaviston mukaan Venäjän riskinottokyky on kasvanut. Se on valmis toteuttamaan operaatioita, jotka ovat riski myös maalle itselleen. Maalla on myös kyky painostaa naapurimaitaan.

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle viime viikolla selonteon, jossa käydään läpi mahdollisen Nato-jäsenyyden seurauksia, vaihtoehtoja ja Suomen turvallisuusympäristön muutosta.

SDP: Venäjän toiminta tuonut Suomea monta askelta lähemmäksi liittoutumista

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs totesi puheenvuorossaan, että keskusta on valmis kaikkien Suomen turvallisuuden kannalta tarvittavien ratkaisujen tekemiseen. Tämä sisältää myös Nato-jäsenyyden hakemisen, jos siihen yhdessä päädytään.

Samansuuntaisen viestin antoi myös SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Lindtmanin mukaan SDP on valmis tekemään päätöksiä, jotka parhaiten takaavat Suomen ja suomalaisten turvallisuuden.

– Venäjän toiminta on tuonut Suomen monta askelta lähemmäksi sotilaallista liittoutumista, hän sanoi.

Puolueen virallinen Nato-kanta muotoillaan puoluevaltuuston kokouksessa kevään aikana.

"Jotta Butshan, Mariupolin ja Harkovan tapahtumat eivät koskaan toistuisi täällä"

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne taas totesi, että puolueen eduskuntaryhmä suhtautuu myönteisesti Nato-jäsenyyteen ja sen ripeään edistämiseen.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio katsoi myös, että Natoon liittymisen aika alkaa näyttää todennäköiseltä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puolesta puheen pitäneen varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen mukaan Suomen tulee hakeutua muiden länsivaltojen tavoin puolustusliitto Naton täysivaltaiseksi jäseneksi. Kokoomus on kannattanut Natoa jo pitkään. Liittoutumisen puolesta puhui myös perinteisen Nato-myönteinen RKP.

– Jotta Butshan, Mariupolin ja Harkovan tapahtumat eivät koskaan toistuisi täällä, perusteli RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz puolueen kantaa.

Vasemmiston Saramo: Kasvattaisi jännitteitä

Kriittisempi Nato-puheenvuoro on kuultu tähän mennessä vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramolta. Hän totesi, että eri ratkaisujen ikävätkin puolet on nostettava esille. Hän toivoi Nato-jäsenyydestä aitoa keskustelua.

– Nato-jäsenyyden puolesta vahvimmin puhuu, että se nostaisi kynnystä hyökätä Suomeen -- yhtä lailla on selvää, että jo jäsenyyden hakeminen kasvattaisi jännitteitä, hän sanoi.

Vasemmistoliiton edustajista moni ei ole vielä kertonut kantaansa Nato-asiassa, ja moni puolueen jäsen on suhtautunut siihen perinteisesti kriittisesti.