Jukka Aniaksen kolumni: Natoon pitää mennä, mutta toistakin mieltä voi ja saa olla

Ensimmäinen asia ensimmäiseksi – vaikka sitten kertauksen vuoksi. Suomen liittyminen Pohjois-Atlantin liittoon on mielestäni sekä järkevää että välttämätöntä.

Suurin yksittäinen tekijä sille, että hieman Natoon kallellaan oleva kantani muuttui parisen kuukautta sitten avoimen myönteiseksi on sama kuin niin monilla muilla: Vladimir Putin.

Edellä oleva ei tarkoita, että kaikkien pitäisi tuo käsitys jakaa. Poikkeuksellisissakin oloissa saa avoimessa demokratiassa olla toistakin mieltä. Esimerkiksi sitä mieltä, että Suomen ei pidä Natoon liittyä.

Tämä näkemys on pommin(!)varmasti vähemmistössä, kun Suomi kesän korvalla Nato-hakemuksensa jättää. Se tietysti on surullista, jos kyse on Putinin hyödyllisistä (?) idiooteista ja/tai trolleista.

Melkein sanoisin – taidanpa sanoakin – että on erinomainen asia, kun Nato-hakemuksen jättäjänä historiaan jää demarijohtoinen ”vasemmistohallitus”. Se kertoo varsinkin pääministeri Sanna Marinin ja SDP:n pragmatismista.

Kun kartta ja maasto alkavat olla ristiriidassa, on syytä mennä maaston mukaan. Ideologiat saavat tehdä tietä todellisuudelle.

Demaripresidentti ja Lauri Törnin miehiin sodassa kuulunut Mauno Koivisto totesi joskus yleisestä asevelvollisuudesta, että parempi kun sotaväessä on myös sellaisia, jotka eivät siellä niin välittäisi olla.

Tuntemattoman sotilaan Lahtisen Yrjö oli kova kommunisti, mutta miehen reiän rintamalla täytti viimeisestä veripisaraansa myöten.

Ei varmaan vasemmistodemari Marininkaan lähtökohtainen ajatus ole ollut viedä pääministerinä Suomi Natoon. Marinin mieli on muuttunut niin kuin mielen pitää joskus muuttua itse kenelläkin meistä.

On sekin mahdollista, että jäsenyyshakemuksen jättämisen ja Nato-maiden parlamenttien ratifiointikierroksen aikana Suomi ehkä sittenkään joudu Venäjän painostustoimien kohteeksi.

Huolimatta siitä mitä ”Moskovan Tiltu” Marija Zaharova milloinkin uhittelee.

Niin kuin entinen puolustusministeri Jussi Niinistö näkemystään Keskipohjanmaan haastattelussa järkeenkäyvästi perusteli, Venäjällä on kädet täynnä töitä Ukrainassa. Sitä paitsi eiköhän Putinkin ole jo aiemmin ymmärtänyt, että Suomi on menetetty tapaus. Nato-jäsenyys on ollut enää muodollista sinettiä vaille.

Sen Putin itse löi varhain helmikuun 24. päivän aamuna.