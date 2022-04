Pääkirjoitus: Maskittomuus muuttaa arkea ja elämää, mutta vielä pitää hiukan sinnitellä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) muutti maskisuositusta, ja päätös näkyy joka päivä siten, että vastaan tulevilla ei ole kasvomaskia kahviloissa, kaupoissa ja muissa julkisissa tiloissa. Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry linjasivat, että asiakkaiden ei tarvitse käyttää maskia. Henkilökunnan maskin käytöstä kukin liike päättää itse.

THL:n linjauksesta huolimatta sairaanhoitopiireissä on omia ohjeitaan. Keskipohjanmaan vaikutusalueella maskeja toivotaan kuitenkin edelleen pidettävän kasvoilla. Sekä Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla että Pohjanmaalla maskisuositus on voimassa hieman erilaisin versioin. Esimerkiksi keskipohjalaiskaupoissa näyttää henkilökunta pitävän kasvosuojaa, mutta asiakkaat toteuttavat ohjeita kukin tavallaan.

Kahden vuoden maskin käytön jälkeen muutos maskittomuuteen ei ole ihan yksinkertaista. Toki osa ihmisistä on koko ajan noudattanut omia sääntöjään eli ollut piittaamatta viranomaisten ohjeista. Moni meistä on suhtautunut koronaohjeisiin tunnontarkasti ja ajatus maskittomuudesta on mukava, mutta hiukan huolestuttava.

Koronaan sairastutaan edelleen, mutta elämä muuttuu koko ajan siinä suhteessa normaalimmaksi. Mukava tietää, että pohjalaismaakunnissakin maskisuositus väistyy todennäköisesti ennemmin kuin myöhemmin. Ihmisten ilmeiden näkeminen tuntuu hienolta.

Ihmeen hyvin uuteen normaaliin kuitenkin totuttiin, vaikka kaksi vuotta sitten tuntui perin kummalliselta käyttää monta kertaa päivässä käsidesiä ja muistaa varustautua kasvomaskilla minne ikinä menikin. Jotain tuostakin kaikesta opittiin.

