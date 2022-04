Pääkirjoitus: Katuremontti näkyy Kokkolaan keskustassa – Onneksi Pitkänsillankatu saadaan paraatikuntoon

Kokkolan keskustassa sijaitseva Pitkänsillankatu on kuin kynnöspelto. Katu on sorapinnoitteinen syksyllä aloitetun ison hulevesi- ja vesijohtoputkiurakan jäljiltä. Nyt katu pölisee ja on kuoppainen. Mutta ei hätää, syksyyn mennessä katu on kuin uusi.

Katutyöt kestävät koko kesän ja jatkuvat elo-syyskuulle asti. Lopputulosta jaksaa odottaa, kun keskeisen kokkolalaiskadun ilme uusiutuu kaupunkimaisempaan suuntaan.

Pitempääkin odotusta pelättiin valituksen vuoksi. Huolena oli, että Pitkänsillankadun remontti niin sanotun Donnerin talon kohdalla, Rantakadun ja lsokadun välillä, lykkääntyisi jopa vuosilla. Syynä oli Schauman Capital Oy:n valitus, jonka mukaan pyörätietä ei saisi siirtää Prestin talon puolelle katua.

Viime viikolla Kokkolan kaupunkirakennelautakunta myönsi kuitenkin työluvan suunnitelman mukaisille viimeistelytöille välillä Rantakatu–Isokatu. Pitkänsillankadun saneeraus käynnistyikin tiistaina osuudella Itäinen kirkkokatu – Läntinen kirkkokatu.

Katutyöt eivät pääty tähän. Pitkänsillankadun jälkeen vuorossa on Rantakadun remontti Pitkänsillankadun ja Anders Chydeniuksen kadun välillä. Kaupunki järjestää aiheesta avoimen tiedotustilaisuuden ensi keskiviikkona. Voisi veikata, että kaupungintalolla pidettävä tilaisuus kiinnostaa.