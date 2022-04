Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Kevään ensimmäinen kesäviini – Limettistä sitrusta, päärynää, omenaa ja vähän terävämpää mineraalisuutta

Viiniarvio

Casal Miranda Loureiro Escolha Vinho Verde 2020, Portugali, 13,50 €

Portugalilaisia punaviinejä on tullut arvioitua usein, mutta valkoviinejä löytyy myymälästä harvemmin. Maan pohjoisosasta tulevat Vinho Verdet ovat kuitenkin lähes aina mukavan maukkaita ja hapokkaita, vaikkakin melko mietoja viinejä. Samaa linjaa on Casal Miranda, joka oli ainakin minulle uusi löytö.

Sen tuoksu on sellainen kuin Vinho Verden pitääkin olla. Limettistä sitrusta, päärynää, omenaa ja vähän terävämpää mineraalisuutta. Ei mikään kovin voimallinen tuoksu, mutta ei näissä yleensä olekaan. Kuitenkin puhdaspiirteinen ja ryhdikäs.

Maussa tuntuu välittömästi pirskahteleva hapokkuus, joka sekin on yleinen tunnusmerkki. Kivasti kutittavan hapokkuuden takaa nousevat sitrus, hapan omena sekä päärynä. Ei mitään raskaita elementtejä, kevyttä ja raikasta. Olen aikaisemmin maininnut, että Vinho Verde on vähän kuin Rieslingin pikkuserkku ja taas se pitää paikkansa. Paneroin ja paistoin turskan seläkettä, koska tiesin jo etukäteen, että valkoisen kalan kanssa viini olisi parhaimmillaan. Vaikka viinissä on vain 10,5 % se riittää tällaiselle ruualle tai salaateille hyvin. Parhaimmillaan se on tietysti kesällä, mutta vähän voi ottaa jo varaslähtöä, on tämä sen verran maukas.